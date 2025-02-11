Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Прохоркина помог «Авангарду» уверенно победить в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Николай Прохоркин с передачи Наиля Якупова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева восстановил равенство в счёте. Спустя 41 секунду Дамир Шарипзянов с передачи Ивана Игумнова вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Илья Каблуков с передач Егора Воронкова и Марка Вербы сделал счёт 3:1.

На 19-й минуте второго периода Павел Шэн с передачи Степана Старкова сократил отставание хозяев до минимума. За 30 секунд до конца периода Николай Прохоркин с передачи Алексея Соловьёва забросил четвёртую шайбу омичей, оформив дубль.

В конце третьего периода Константин Окулов установил окончательный счёт в игре.

Адмирал
2:5
1:3, 1:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.02.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5155 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Ги Буше
Вратари
Илья Коновалов
(Андрей Мишуров, Андрей Мишуров)
Никита Серебряков
1-й период
08:06
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов)
13:16
Егор Петухов
(Либор Шулак, Александр Шепелев)
13:57
Дамир Шарипзянов
(Иван Игумнов)
18:15
Илья Каблуков
(Марк Верба, Егор Воронков)
18:51
Семен Чистяков
2-й период
29:19
Джованни Фьоре
38:36
Павел Шэн
(Степан Старков)
39:30
Николай Прохоркин
(Алексей Соловьев)
3-й период
56:53
Константин Окулов
(Райан Спунер, Семен Чистяков)
57:48
Командный штраф
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Авангард
КХЛ: таблица и календарь