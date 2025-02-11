Роман Ротенберг ответил на прогноз Александра Овечкина на матч «Динамо» — СКА

— А мы всё докажем игрой! Я согласен, что клюшка — это самое важное. Но, кроме этого, надо хорошо подготовить команду. И я уверен в том, что наши ребята сегодня постараются сделать всё возможное, чтобы порадовать всех болельщиков. Хорошо, что и в НХЛ смотрят наши матчи. Мы очень этому рады. Саше огромный привет! Пусть победит сильнейший, а мы докажем своей игрой, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».