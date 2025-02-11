Комментатор Скворцов — Овечкину: «Саня, брат, бери рекорд! А за меня не переживай»

Скворцов 9 февраля был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Матч звезд КХЛ, с черепно‑мозговой травмой. Сообщалось, что комментатор получил травму в конфликте с посетителями бара.
Овечкин поддержал Скворцова, пожелав скорейшего выздоровления.
«Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай, бери рекорд! А за меня не переживай», — приводит слова Скворцова «Матч ТВ».
Овечкин идет на второе месте по голам в регулярных чемпионатах в истории Национальной хоккейной лиги (879 шайб), уступая только Уэйну Гретцки (894).