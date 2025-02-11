Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комментатор Скворцов — Овечкину: «Саня, брат, бери рекорд! А за меня не переживай»

Спортивный комментатор Роман Скворцов ответил хоккеисту клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который ранее выразил ему слова поддержки.

Источник: Getty Images

Скворцов 9 февраля был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Матч звезд КХЛ, с черепно‑мозговой травмой. Сообщалось, что комментатор получил травму в конфликте с посетителями бара.

Овечкин поддержал Скворцова, пожелав скорейшего выздоровления.

«Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай, бери рекорд! А за меня не переживай», — приводит слова Скворцова «Матч ТВ».

Овечкин идет на второе месте по голам в регулярных чемпионатах в истории Национальной хоккейной лиги (879 шайб), уступая только Уэйну Гретцки (894).

Вашингтон