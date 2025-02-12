Драка вратарей в Казани, у СКА снова провалился вратарь. Итоги дня в КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло СКА со счётом 3:1. Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава. В середине третьего периода счёт голам СКА открыл защитник Илья Карпухин. В последние минуты матча при игре в большинстве СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, но не смог сравнять счёт.