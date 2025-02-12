Коллега Скворцова рассказал, как комментатор получил травму в Новосибирске

«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара (BeerFactory), начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — написал Ерыкалов.