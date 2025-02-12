Коллега Скворцова рассказал, как комментатор получил травму в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Спортивный комментатор Роман Скворцов получил травму головы после конфликта у бара в Новосибирске, сообщил спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который находился в компании с пострадавшим в тот вечер.
В своем Telegram-канале журналист рассказал, что вечером 8 февраля он в компании журналистов, приехавших на Матч звезд в Новосибирск, в том числе Скворцова, проводил время в местном баре, расположенном напротив здания правительства Новосибирской области.
«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара (BeerFactory), начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар. В этот момент из заведения вышел Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — написал Ерыкалов.
Он пояснил, что с другими коллегами, узнав о конфликте, прибежал из внутреннего двора здания по улице Красный проспект, но застал лишь последствия.
«Вызвали скорую помощь, погрузили Романа в машину и сопроводили его в больницу. На его лице была кровь, а в сознание не могли привести даже врачи», — написал он.
В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации в одной из больниц Новосибирска. Позднее представитель ГУМВД по региону заявил РИА Новости, что полиция в Новосибирске организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым. Жена комментатора писала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает.
В понедельник в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту получения травм Скворцовым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ. О возможных подозреваемых пока не сообщалось.