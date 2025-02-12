Появилось видео инцидента с комментатором Скворцовым в Новосибирске

В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации в одной из больниц Новосибирска. Позднее представитель ГУ МВД по региону заявил РИА Новости, что полиция в Новосибирске организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым. Жена комментатора писала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает. Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который находился в компании с пострадавшим в тот вечер и застал лишь последствия конфликта, сообщил, что Скворцова ударили, после чего он упал и потерял сознание.