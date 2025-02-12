Появилось видео инцидента с комментатором Скворцовым в Новосибирске

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Опубликована видеозапись с камер наблюдения инцидента со спортивным комментатором Романом Скворцовым, который потерял сознание на улице в Новосибирске.
На опубликованном изданием «КП-Новосибирск» видео Скворцов в третьем часу ночи выходит на улицу и общается с компанией из соседнего бара. После оживленного спора комментатор направляется обратно в бар, но падает возле крыльца на улице. К нему подбегают прохожие и вызывают скорую. На видеозаписи четко не видно, упал ли Скворцов сам.
В воскресенье спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов находится в реанимации в одной из больниц Новосибирска. Позднее представитель ГУ МВД по региону заявил РИА Новости, что полиция в Новосибирске организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым. Жена комментатора писала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает. Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который находился в компании с пострадавшим в тот вечер и застал лишь последствия конфликта, сообщил, что Скворцова ударили, после чего он упал и потерял сознание.
В понедельник в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту получения травм Скворцовым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ. О возможных подозреваемых пока не сообщалось.