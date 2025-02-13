Можно ли хоккейных судей заменить на искусственный интеллект? Почему переложение Разина — утопия

Но по версии Разина, этого всего мало. Он хочет, чтобы арбитры вообще ушли со льда, а все моменты определял ИИ. Однако в хоккее это технически невозможно. И боюсь, что в ближайшие годы не будет даже предпосылок к такому. Во-первых, сложные правила (в отличие от тенниса), во-вторых, это слишком дорого. Посмотрите на две дорогие и успешные мировые лиги: НФЛ и МЛБ. Там ничего подобного нет, хотя денег у этих организаций на несколько порядков больше, чем в НХЛ, не говоря уже о КХЛ. Однако в сложный момент максимум, что они делают, это тоже просматривают видео. Хотя в том же бейсболе мы прекрасно видим, когда арбитры ошибаются, так как в трансляции прекрасно видно, попадает ли питчер в невидимый прямоугольник. Но не вводят ИИ. И знаете почему?