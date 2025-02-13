Можно ли хоккейных судей заменить на искусственный интеллект? Почему переложение Разина — утопия

Андрей Разин не успокаивается и продолжает войну с арбитрами, предлагая заменить их искусственным интеллектом. Причем настаивает, что так будет лучше. Но он серьезно ошибается. Даже в мелочах.
Главная проблема тренера «Металлурга» в том, что он приводит в пример использование ИИ в ситуациях, где им и не пользуются. Например, рассказывает о случаях в индивидуальных видах спорта, с которыми в хоккее давно уже легко справляются. В КХЛ тоже можно взять запрос на «вне игры», так как человеческий глаз не всегда способен оценить ситуацию. Вспомните моменты, на которые берут тренерский запрос. Некоторые эпизоды просматривают по пять минут, чтобы определить нарушение. Потому что сразу ничего не понятно.
Нет никаких проблем с тем, чтобы посмотреть видео на момент с голом, пересекла ли шайба линию ворот. Как говорил один из идеологов «Магнитки» 90-х Виктор Постников: «У арбитра есть только две грубые ошибки: он засчитал шайбу, которой не было, и отменил гол, если шайба пересекла линию ворот». В наши времена об этом не вспоминают. Подобное практически исключено.
Но по версии Разина, этого всего мало. Он хочет, чтобы арбитры вообще ушли со льда, а все моменты определял ИИ. Однако в хоккее это технически невозможно. И боюсь, что в ближайшие годы не будет даже предпосылок к такому. Во-первых, сложные правила (в отличие от тенниса), во-вторых, это слишком дорого. Посмотрите на две дорогие и успешные мировые лиги: НФЛ и МЛБ. Там ничего подобного нет, хотя денег у этих организаций на несколько порядков больше, чем в НХЛ, не говоря уже о КХЛ. Однако в сложный момент максимум, что они делают, это тоже просматривают видео. Хотя в том же бейсболе мы прекрасно видим, когда арбитры ошибаются, так как в трансляции прекрасно видно, попадает ли питчер в невидимый прямоугольник. Но не вводят ИИ. И знаете почему?
Потому что это профессиональный спорт, это соревнования среди людей, а не среди роботов. Андрей Разин совершенно напрасно думает, что если вдруг ИИ заменит арбитров, то он будет в безопасности. Потому что заменить тренера тоже будет очень легко.
Тренер «Металлурга» считает, что если убрать арбитров, то исчезнут и ошибки, хотя это не так. Но тогда и тренера можно убрать, пусть робот выпускает состав на игру, основываясь на статистике, показателях пульса и других параметрах, которые будут мгновенно обрабатываться компьютером. Правда, возникает вопрос, когда будут делаться смены, как звать игроков обратно, но и Разин о многом не задумывается, предлагая свои идеи.
Главный тренер «Металлурга» забывает о главном: суть такого вида спорта, как хоккей, — человеческие эмоции. Ошибки, неправильные решения или, наоборот, гениальные ходы, которые приносят результат, — все это часть шоу, которое и привлекает внимание. Да, очень обидно, когда арбитры ошибаются. Но только потому, что их работу вообще оценивают именно по ошибкам. Условный Глеб Лазарев примет за матч 50 правильных решений, но вспоминать будут только то, что он где-то не заметил подножку. У игроков процент полезных действий гораздо ниже, ведь форварды должны забивать, а если он провел смену без голов, то формально сыграл плохо.
Я согласен с посылом Андрея Разина, что зрители ходят на хоккеистов, а не на судей. Все верно. И не на тренеров ходят, между прочим. Кроме того, не стоит говорить за всех болельщиков. Кто-то расстроен поражением своей команды, а ведь он не на это шел. Арбитры — важнейшая часть хоккея, а исключить их ошибки нельзя, можно лишь за счет работы свести их к минимуму. Но Разин обиделся на то, что с ним не поздоровались, и теперь продвигает свою утопическую идею.
И работает он против себя. Потому что нельзя так относиться к людям и потом требовать, чтобы их отношение к тебе не менялось. В какой-нибудь ключевой момент «Металлург» с этим тренером пострадает. Команда вылетит из плей-офф, и ходи потом жалуйся, никто слушать не будет. Наоборот, будут смеяться, а менеджеры выберут тренера, который просто будет уважать арбитров и понимать, что они такие же люди со сложной профессией.
Алексей Шевченко