«Сибирь» набрала очки в 12-м матче подряд, дома победив «Ладу», Мёрфи сделал дубль

На шестой минуте второй двадцатиминутки Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Сергея Широкова удвоил преимущество новосибирского клуба. На 17-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.