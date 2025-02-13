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«Сибирь» набрала очки в 12-м матче подряд, дома победив «Ладу», Мёрфи сделал дубль

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала тольяттинскую «Ладу».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На второй минуте первого периода Максим Карпов с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Сергея Широкова удвоил преимущество новосибирского клуба. На 17-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.

На девятой минуте третьего периода Тревор Мёрфи с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова довёл счёт до крупного, оформив дубль. На 14-й минуте периода Иван Романов с передач Максима Березина и Алексея Ожгихина сократил отставание «Лады».

Сибирь
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11204 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Павел Зубов
Вратари
Денис Костин
Александр Трушков
1-й период
01:26
Максим Карпов
(Кирилл Рассказов, Георгий Белоусов)
03:53
Данила Моисеев
15:55
Владимир Бутузов
2-й период
23:57
Марсель Ибрагимов
25:03
Тревор Мерфи
(Владимир Бутузов, Сергей Широков)
36:14
Георгий Белоусов
(Тэйлор Бек)
3-й период
48:16
Тревор Мерфи
(Кирилл Рассказов, Георгий Белоусов)
52:39
Магомед Шараканов
53:54
Иван Романов
(Максим Березин, Алексей Ожгихин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Лада
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