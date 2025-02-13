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«Барыс» выдал матч с 7 шайбами в КХЛ

«Барыс» не смог преподнести сенсацию в матче против СКА из Санкт-Петербурга в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась поражением хозяев льда со счетом 2:5.

При этом казахстанцы первыми добились успеха. Однако их радость была недолгой, гости впоследствии не только отыгрались, но и сотворили победный камбэк.

У «Барыса» шайбы забросили Батырлан Муратов (12-я минута) и Никита Сетдиков (44-я). В составе победителей отличились Михаил Воробьев (17-я), Сергей Сапего (18-я), Михаил Григоренко (25-я), Марат Хайруллин (52-я) и Григорий Кузьмин (54-я).

СКА набрал 69 очков и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, в то время как подопечные Галыма Мамбеталиева с 29 очками продолжают находиться на последней, 12-й строчке таблицы «Востока».

Следующую игру казахстанский клуб проведет в родных стенах с тольяттинской «Ладой» 15 февраля.

Барыс
2:5
1:2, 0:1, 1:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Роман Ротенберг
Вратари
Никита Бояркин
Егор Заврагин
1-й период
06:25
Павел Дедунов
11:06
Батырлан Муратов
13:39
Илья Хохлов
16:14
Михаил Воробьев
(Андрей Педан, Владимир Алистров)
17:54
Сергей Сапего
(Иван Демидов, Александр Никишин)
2-й период
24:37
Михаил Григоренко
(Марат Хайруллин, Андрей Педан)
29:27
Никита Зайцев
31:32
Иван Николишин
36:16
Иван Демидов
3-й период
40:00
Александр Никишин
42:06
Сергей Сапего
43:17
Никита Сетдиков
(Илья Хохлов, Дамир Жафяров)
49:28
Бейбарыс Оразов
51:31
Марат Хайруллин
(Григорий Кузьмин, Михаил Воробьев)
53:33
Григорий Кузьмин
(Матвей Короткий, Павел Дедунов)
54:04
Валентин Зыков
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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