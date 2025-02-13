«Барыс» выдал матч с 7 шайбами в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась поражением хозяев льда со счетом 2:5.
При этом казахстанцы первыми добились успеха. Однако их радость была недолгой, гости впоследствии не только отыгрались, но и сотворили победный камбэк.
У «Барыса» шайбы забросили Батырлан Муратов (12-я минута) и Никита Сетдиков (44-я). В составе победителей отличились Михаил Воробьев (17-я), Сергей Сапего (18-я), Михаил Григоренко (25-я), Марат Хайруллин (52-я) и Григорий Кузьмин (54-я).
СКА набрал 69 очков и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, в то время как подопечные Галыма Мамбеталиева с 29 очками продолжают находиться на последней, 12-й строчке таблицы «Востока».
Следующую игру казахстанский клуб проведет в родных стенах с тольяттинской «Ладой» 15 февраля.