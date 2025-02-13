Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче с «Барысом»

«Благодарность всем болельщикам. Ценим, когда они приходят на наши матчи. Понимали, что соперник будет играть в скоростной хоккей, много молодых ребят в команде. Знаю, что у “Барыса” серьёзный тренировочный процесс. Команда физически хорошо подготовлена. Они создали нам много сложностей, нашим ребятам было непросто играть на таких скоростях. Пропущенные шайбы — не наши ошибки, а следствие хорошей игры соперника. Солидная игра от нас, выиграли все три периода. Очень много работаем по деталям, проводим много собраний. Увидели хорошие системные голы с нашей стороны. Нам есть что улучшить, работаем по спецбригадам.