Ротенберг: сегодня «Барыс» играл так, как сборная США против сборной СССР в финале ОИ-1980

— Вопрос всегда — кто дал бросить. А сколько он вытащил сегодня? Нет ни одной игры в истории хоккея, когда не было допущено ошибок на льду. Мы знаем подобные игры — Олимпиада-1980, сборная СССР против США, «Чудо на льду». Сегодня «Барыс» сыграл в такой же манере, как тогда США. Они стремились победить несмотря ни на что, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.