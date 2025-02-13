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ЦСКА впервые в истории проиграл «Сочи» в гостевом матче КХЛ

«Сочи» впервые в истории победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ.

Источник: Пресс-служба ХК "Сочи"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ЦСКА на выезде потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Александр Хохлачев (20-я минута) и Тимур Хафизов (59).

Голкипер «Сочи» Сергей Иванов отразил все 35 бросков и провел свой третий сухой матч в текущем сезоне.

«Сочи» впервые одержал победу над ЦСКА в домашнем матче КХЛ. У «леопардов» было 19 поражений от «красно-синих» на своем льду подряд. Прежде сочинцы обыгрывали армейцев только на выезде. Черноморский клуб одержал две победы подряд впервые с 9 ноября.

ЦСКА с 70 очками после 54 встреч занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи», набрав 40 баллов в 54 матчах, остается на последней, 11-й позиции.

В понедельник, 17 февраля, соперники встретятся на льду ЦСКА.

Результаты других матчей:

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 0:3;

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4.

Сочи
2:0
1:0, 0:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Сергей Зубов
Илья Воробьев
Вратари
Сергей Иванов
Дмитрий Гамзин
(Дмитрий Гамзин)
1-й период
19:36
Александр Хохлачев
(Александр Яремчук)
2-й период
20:17
Артем Волков
25:53
Егор Фатеев
36:57
Владислав Провольнев
3-й период
48:52
Денис Гурьянов
58:38
Тимур Хафизов
(Сергей Иванов, Уильям Биттен)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь