ЦСКА впервые в истории проиграл «Сочи» в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ЦСКА на выезде потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Александр Хохлачев (20-я минута) и Тимур Хафизов (59).
Голкипер «Сочи» Сергей Иванов отразил все 35 бросков и провел свой третий сухой матч в текущем сезоне.
«Сочи» впервые одержал победу над ЦСКА в домашнем матче КХЛ. У «леопардов» было 19 поражений от «красно-синих» на своем льду подряд. Прежде сочинцы обыгрывали армейцев только на выезде. Черноморский клуб одержал две победы подряд впервые с 9 ноября.
ЦСКА с 70 очками после 54 встреч занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи», набрав 40 баллов в 54 матчах, остается на последней, 11-й позиции.
В понедельник, 17 февраля, соперники встретятся на льду ЦСКА.
Результаты других матчей:
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 0:3;
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4.