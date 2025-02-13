ЦСКА впервые в истории проиграл «Сочи» в гостевом матче КХЛ

«Сочи» впервые одержал победу над ЦСКА в домашнем матче КХЛ. У «леопардов» было 19 поражений от «красно-синих» на своем льду подряд. Прежде сочинцы обыгрывали армейцев только на выезде. Черноморский клуб одержал две победы подряд впервые с 9 ноября.