ЦСКА не смог забить аутсайдеру, «Торпедо» почти в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

«Сибирь» второй раз за три дня играла с «Ладой» на своём льду — игра кончилась с точно таким же результатом. Правда, на этот раз сибиряки открыли счёт уже на второй минуте, а бригада большинства отличилась лишь один раз. Тольяттинцы пробили отметку в 40 бросков по воротам, но большинство из них пришло уже при ощутимой разнице в счёте. «Лада» проиграла десять матчей подряд и свою плей-оффную борьбу фактически закончила.