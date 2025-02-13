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ЦСКА не смог забить аутсайдеру, «Торпедо» почти в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

«Авангард» покуражился в Хабаровске, а кошмарная серия поражений «Лады» продолжается.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 12:00
Амур
1
Авангард
7

«Амур» проводил матч в Хабаровске на фоне новостей о продлении контракта с Алексом Гальченюком. Однако сохранение лидера и самого звёздного игрока команды никак не помогло «тиграм», которые как-то держались половину матча, но после 30-й минуты пропустили пять голов. Удивительно, но Ги Буше на послематчевом интервью сказал, что не удовлетворён игрой команды!

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 12:30
Адмирал
4
Автомобилист
3

«Адмирал» не выигрывал у «Автомобилиста» очень давно. Казалось, что на фоне недавних успехов уральской команды эта серия не прервётся, но «моряки» одержали важную для себя победу. Брукс Мэйсек оформил дубль, но его затмили лидеры «Адмирала»: Степан Старков и Даниил Гутик набрали по три очка, хотя второй схватил несколько ненужных удалений. Именно эта парочка организовала победный гол в овертайме для Павла Шэна.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 17:30
Барыс
2
СКА
5

«Барыс» всё ещё играет в усечённом из-за Азиады составе, и даже на СКА в Астане собралось менее четырёх тысяч зрителей. Несмотря на то, что Егор Заврагин не особенно удачно сыграл на выходе из ворот и помог хозяевам открыть счёт, больше поводов для радости у «Барыса» особенно не возникало. СКА забросил пять шайб и спокойно взял два очка.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 15:30
Сибирь
4
Лада
1

«Сибирь» второй раз за три дня играла с «Ладой» на своём льду — игра кончилась с точно таким же результатом. Правда, на этот раз сибиряки открыли счёт уже на второй минуте, а бригада большинства отличилась лишь один раз. Тольяттинцы пробили отметку в 40 бросков по воротам, но большинство из них пришло уже при ощутимой разнице в счёте. «Лада» проиграла десять матчей подряд и свою плей-оффную борьбу фактически закончила.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 19:10
Динамо Мн
0
Витязь
3

Минское «Динамо» проводило второй матч за два дня — и победа над «Локомотивом», кажется, отдала много сил. Гол Алексея Макеева был единственным, забитым с полноценными составами команд, остальные два зашли уже в пустые ворота. Главным героем матча стал Андрей Кареев, который неудачно начал сезон в Минске, но против бывшей команды оформил «сухарь» с 39 сэйвами.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 19:30
Динамо М
4
Спартак
1

Новости об уходе Алексея Сопина в краткосрочной перспективе на «Динамо» не повлияли. Команда Алексея Кудашова переиграла «Спартак», который в игре держал Артём Загидулин. За «Динамо» снова забивали лидеры: Гусев, Уил, Комтуа, и за полтора месяца до старта плей-офф бело-голубые выглядят самой стабильной командой на Западе.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 19:30
Сочи
2
ЦСКА
0

ЦСКА снова подтвердил свой статус команды, которая в отдельно взятом матче может выдать какой угодно результат. Сегодня «армейцы» не смогли забить уже де-факто закончившему сезон сочинскому клубу, и броски команды Сергея Зубова в среднем были куда опаснее. Сергей Иванов оформил все 35 бросков и «Сочи» повезло, что трансферный дедлайн в КХЛ уже давно прошёл. «Леопарды» впервые обыграли армейский клуб дома.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 13.02.2025, 19:30
Куньлунь РС
1
Торпедо
4

«Куньлунь» победой над «Торпедо» мог вернуть огонёк в почти угасшую битву за восьмёрку и придать концовке сезона смысл. Гол Лукаса Локхарта позволял это делать, однако перед вторым перерывом Дмитрий Кагарлицкий очнулся и забросил первую шайбу за полтора месяца. В третьем периоде дубль Вячеслава Войнова и гол Евгения Свечникова закрепили победу и фактически обезопасили позиции клуба: отрыв от «Куньлуня» вырос до 11 очков.

Денис Лутченко

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