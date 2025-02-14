Вратарь команды КХЛ выиграл годовой запас пива: «Найдем ему применение»

«Мне сказали, что свяжутся с клубом и отправят пиво. Безалкогольное пиво — просто жажду утолить. У меня папа любит безалкогольное пиво, так что найдем ему применение.



Алкогольное пиво могу выпить после игр, в которых сильно устаешь, можно позволить один-два бокала. Бывает очень тяжело уснуть, иногда пиво помогает. Но не перебарщиваю с этим», — цитирует Дорожко «Все про спорт».