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Вратарь команды КХЛ выиграл годовой запас пива: «Найдем ему применение»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко рассказал, как планирует распорядиться годовым запасом безалкогольного пива, который он выиграл на Матче звезд КХЛ.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Голкипер получил необычный приз за самое продолжительное время без пропущенных шайб в первый игровой день и стал победителей конкурса «На ноль с Балтикой 0».

«Мне сказали, что свяжутся с клубом и отправят пиво. Безалкогольное пиво — просто жажду утолить. У меня папа любит безалкогольное пиво, так что найдем ему применение.

Алкогольное пиво могу выпить после игр, в которых сильно устаешь, можно позволить один-два бокала. Бывает очень тяжело уснуть, иногда пиво помогает. Но не перебарщиваю с этим», — цитирует Дорожко «Все про спорт».

Витязь