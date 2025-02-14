Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХК «Лада» вновь возникли долги по зарплатам

В тольяттинском хоккейном клуб «Лада» в очередной раз столкнулись с долгами по заработной плате. Об этом стало известно из послематчевого комментария тренера клуба Павла Зубова, который он дал после игры с «Сибирью» (1:4) 13 февраля.

Источник: БЕЛТА

«Небольшие [задержки зарплат] есть, но они погашаются, все нормально будет. К нам пришел директор и сказал, что к концу месяца все погасят, этим он внес ясность игрокам», — рассказал Зубов.

Напомним, 5 ноября 2024 г. на ситуацию с задолженностью по зарплате в «Ладе» обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда он в ходе оперативного совещания регионального правительства поручил ликвидировать долги в кратчайшие сроки.

В середине ноября в клубе сменился главный тренер — его возглавил Павел Зубов. В начале февраля был назначен новый генеральный директор — Игорь Поваров.