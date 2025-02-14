В ХК «Лада» вновь возникли долги по зарплатам

«Небольшие [задержки зарплат] есть, но они погашаются, все нормально будет. К нам пришел директор и сказал, что к концу месяца все погасят, этим он внес ясность игрокам», — рассказал Зубов.
Напомним, 5 ноября 2024 г. на ситуацию с задолженностью по зарплате в «Ладе» обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда он в ходе оперативного совещания регионального правительства поручил ликвидировать долги в кратчайшие сроки.
В середине ноября в клубе сменился главный тренер — его возглавил Павел Зубов. В начале февраля был назначен новый генеральный директор — Игорь Поваров.