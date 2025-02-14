Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова признал вину — источник

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.