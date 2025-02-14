За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?

На Востоке же даже лидирующий «Трактор» не может быть уверенным в том, что закончит регулярку на первом месте в конференции. У идущего следом «Ак Барса» есть три матча в запасе, и на данный момент именно казанцы являются лидерами Востока по потерянным очкам. Здесь разворачивается борьба за места с первого по шестое, плюс также у «Сибири» и «Адмирала» ведётся своё противостояние за седьмую строчку. Хотя набравшая ход команда Вадима Епанчинцева ещё может подняться и выше, если использует своё преимущество по матчам в запасе. Команда из Новосибирска остаёт от идущего шестым «Авангарда» на шесть очков, проведя на две встречи меньше омичей.