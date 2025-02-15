Дмитрий Кагарлицкий: Здесь ребята горячие, а вратари в особенности

— Мы очень серьезно готовились к этой игре. В принципе понимали, что это очень важный матч для нас. Так же как и для соперника. Поэтому серьезно настраивались на борьбу. Правда, неважно начали игру — первый период плохой у нас был. Но в конечном итоге победили — это самое главное для нас. У «Куньлуня» хорошая команда, хороший тренерский штаб. Мы уже не первый матч с ними играли в этом сезоне и понимали, что будет непросто. Но после неудачного первого периода немножко добавили, стали играть агрессивней и за счет этого выиграли.