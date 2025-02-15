Дмитрий Кагарлицкий: Здесь ребята горячие, а вратари в особенности

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» замыкают зону плей-офф Западной конференции КХЛ — они идут на восьмом месте. В последней игре подопечные Игоря Ларионова победили в гостях своего главного конкурента в борьбе за попадание в Кубок Гагарина — китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:1) и увеличили отрыв от него до 11 очков. При этом еще в конце января «Куньлунь» был недалеко от «Торпедо», а нижегородцы пребывали в кризисе.
В интервью «Известиям» нападающий автозаводцев Дмитрий Кагарлицкий объяснил, как удалось преодолеть проблемы, заявил о желании подняться выше на Западе в оставшуюся часть регулярки, а также прокомментировал недавнюю драку между вратарями «Торпедо» Иваном Кульбаковым и «Ак Барса» Амиром Мифтаховым после окончания матча между командами.
— Особый был настрой на игру, победа в которой фактически убивала интригу в борьбе за выход в плей-офф?
— Мы очень серьезно готовились к этой игре. В принципе понимали, что это очень важный матч для нас. Так же как и для соперника. Поэтому серьезно настраивались на борьбу. Правда, неважно начали игру — первый период плохой у нас был. Но в конечном итоге победили — это самое главное для нас. У «Куньлуня» хорошая команда, хороший тренерский штаб. Мы уже не первый матч с ними играли в этом сезоне и понимали, что будет непросто. Но после неудачного первого периода немножко добавили, стали играть агрессивней и за счет этого выиграли.
— За счет чего у «Торпедо» в последнее время пошла победная серия? В чем прибавили по сравнению с неудачным январским периодом?
— Мы немножко поменяли игру, добавили. Поменяли определенные аспекты при игре в средней зоне и в оборонительной зоне. Да и не только в них — во всех зонах сделали изменения, за счет которых прибавили в игре. Не буду распространяться о подробностях, но определенные коррективы после неудач были. И, как видите, они дают положительный результат.
— На эти изменения повлияли перестановки в тренерском штабе в начале января, когда работавшего с защитниками Эдуарда Занковца сменил Игорь Уланов?
— Ну я не знаю, как конкретно эта перестановка повлияла на изменения. Может быть, мы бы и так пошли на них. В принципе могу сказать, что Занковец — хороший специалист, как и сменивший его Уланов. И те изменения, о которых говорю я, зависели не только от смены одного человека — это решение всего тренерского штаба, который в хорошем контакте с командой и донес эти моменты.
— Сильное в январе было давление на команду, когда «Куньлунь» подобрался к вам очень близко?
— Мы не собирались останавливаться. И не собираемся сейчас — хотим забраться как можно выше. Понятно, что, когда в январе «Куньлунь» отставал от нас всего на три очка, ситуация сложилась очень опасная. У нас была плохая серия из нескольких поражений. Надо было поворачивать ситуацию. Считаю, что у нас это получилось. Мы движемся в правильном направлении.
— Как отреагировали на эпизод после матча с «Ак Барсом», когда подрались Иван Кульбаков и Амир Мифтахов? Видели когда-нибудь, чтобы вратари устраивали такие стычки?
— Я много чего видел. В этой ситуации просто ребята горячие, недопоняли друг друга. После игры все помирились, пожали руки, и инцидент был исчерпан. Это рабочий момент, не более того. Всё нормально, все в хороших отношениях. Просто это хоккей — здесь ребята горячие, а вратари в особенности.
— Верите, что можете подняться выше восьмого места в регулярном чемпионате?
— Мы ни на чем не останавливаемся и работаем на то, чтобы как можно чаще побеждать, выдавать победную серию и забираться выше. Нас всё это время не устраивало восьмое место. Просто были тяжелые периоды — сейчас мы из них вышли. Теперь пытаемся подняться повыше. Мы, с одной стороны, не выбираем себе соперников на первый раунд плей-офф и готовы бороться за победу с каждым из них, но всё равно закончить регулярку по возможности попытаемся как можно выше.
Алексей Фомин