Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА Арене», и подарил кепку СКА

«Не просто так я после матчей благодарю болельщиков. Мы действительно должны делать всё для них: играть в зрелищный хоккей, обеспечивать комфорт и безопасность на стадионе, организовывать доступные трансляции в отличном качестве. Поэтому задержание молодого зрителя на нашем домашнем матче с “Ак Барсом” — ситуация, которую не хотелось бы видеть в хоккее.



Если правила полиции идут вразрез с давними спортивными традициями, нужно решать этот вопрос. Обсуждать такие вещи на самом высоком уровне. Обычный человек, не сделавший ничего плохого, не должен вместо просмотра игры проводить вечер в отделении полиции.



Оказалось, что Амир — тот самый мальчик, бросивший на лёд шапку, — живёт в Астане. Мы пригласили его на игру с “Барысом”, после матча пообщались у нашей раздевалки, подарили сувениры. Хоккей должен приносить болельщикам исключительно положительные эмоции. Надеюсь, мы ещё увидим Амира на играх КХЛ и особенно — на “СКА Арене”. Будем этому очень рады», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.