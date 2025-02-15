«Не просто так я после матчей благодарю болельщиков. Мы действительно должны делать всё для них: играть в зрелищный хоккей, обеспечивать комфорт и безопасность на стадионе, организовывать доступные трансляции в отличном качестве. Поэтому задержание молодого зрителя на нашем домашнем матче с “Ак Барсом” — ситуация, которую не хотелось бы видеть в хоккее.
Если правила полиции идут вразрез с давними спортивными традициями, нужно решать этот вопрос. Обсуждать такие вещи на самом высоком уровне. Обычный человек, не сделавший ничего плохого, не должен вместо просмотра игры проводить вечер в отделении полиции.
Оказалось, что Амир — тот самый мальчик, бросивший на лёд шапку, — живёт в Астане. Мы пригласили его на игру с “Барысом”, после матча пообщались у нашей раздевалки, подарили сувениры. Хоккей должен приносить болельщикам исключительно положительные эмоции. Надеюсь, мы ещё увидим Амира на играх КХЛ и особенно — на “СКА Арене”. Будем этому очень рады», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА Арене», и подарил кепку СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Барысом» (5:2) встретился с фанатом «Ак Барса» из Астаны, задержанным на «СКА Арене», и подарил ему кепку армейского клуба.
«Не просто так я после матчей благодарю болельщиков. Мы действительно должны делать всё для них: играть в зрелищный хоккей, обеспечивать комфорт и безопасность на стадионе, организовывать доступные трансляции в отличном качестве. Поэтому задержание молодого зрителя на нашем домашнем матче с “Ак Барсом” — ситуация, которую не хотелось бы видеть в хоккее.
Галым Мамбеталиев
Роман Ротенберг
Никита Бояркин
Егор Заврагин
06:25
Павел Дедунов
11:06
Батырлан Муратов
13:39
Илья Хохлов
16:14
Михаил Воробьев
(Владимир Алистров, Андрей Педан)
17:54
Сергей Сапего
(Александр Никишин, Иван Демидов)
24:37
Михаил Григоренко
(Марат Хайруллин, Андрей Педан)
29:27
Никита Зайцев
31:32
Михаил Рахманов
36:16
Иван Демидов
38:51
Командный штраф
40:00
Александр Никишин
42:06
Сергей Сапего
43:17
Никита Сетдиков
(Илья Хохлов, Дамир Жафяров)
49:28
Бейбарыс Оразов
51:31
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев, Григорий Кузьмин)
53:33
Григорий Кузьмин
(Павел Дедунов, Матвей Короткий)
54:04
Валентин Зыков
8
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит