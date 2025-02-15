«Автомобилист» обыграл «Амур» благодаря 200-й шайбе Да Косты в КХЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение хабаровскому «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (4-я минута), Кирилл Воробьев (37) и Брукс Мэйсек (63). У хозяев шайбы забросили Алекс Броадхёрст (17) и Илья Талалуев (60), который спас «Амур» от поражения в основное время, отличившись за секунду до финальной сирены.
Французский нападающий «Автомобилиста» Да Коста забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. Также он отметился голевой передачей в овертайме и довел результативную серию до 12 матчей, в которых заработал 14 очков (4 шайбы + 10 передач).
«Автомобилист», набрав 73 очка в 54 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур» с 33 баллами после 55 встреч располагается на 11-й позиции. В следующем матче «Амур» примет челябинский «Трактор» 17 февраля, а «Автомобилист» в тот же день в Новосибирске встретится с «Сибирью».
В другом матче «Трактор» во Владивостоке выиграл у «Адмирала» со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).