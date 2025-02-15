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«Автомобилист» обыграл «Амур» благодаря 200-й шайбе Да Косты в КХЛ

«Автомобилист» на выезде обыграл «Амур» в овертайме со счетом 3:2.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение хабаровскому «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (4-я минута), Кирилл Воробьев (37) и Брукс Мэйсек (63). У хозяев шайбы забросили Алекс Броадхёрст (17) и Илья Талалуев (60), который спас «Амур» от поражения в основное время, отличившись за секунду до финальной сирены.

Французский нападающий «Автомобилиста» Да Коста забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. Также он отметился голевой передачей в овертайме и довел результативную серию до 12 матчей, в которых заработал 14 очков (4 шайбы + 10 передач).

«Автомобилист», набрав 73 очка в 54 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур» с 33 баллами после 55 встреч располагается на 11-й позиции. В следующем матче «Амур» примет челябинский «Трактор» 17 февраля, а «Автомобилист» в тот же день в Новосибирске встретится с «Сибирью».

В другом матче «Трактор» во Владивостоке выиграл у «Адмирала» со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

Амур
2:3
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6987 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вратари
Мэтт Джурасик
(Мэтт Джурасик, Мэтт Джурасик)
Евгений Аликин
1-й период
01:35
Сергей Рыжиков
01:35
Никита Шашков
03:19
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Кирилл Воробьев)
14:33
Ник Меркли
14:56
Джесси Блэкер
16:29
Алекс Бродхерст
(Девин Броссо, Владислав Барулин)
2-й период
25:30
Максим Денежкин
27:46
Алексей Бывальцев
31:18
Анатолий Голышев
32:23
Ник Меркли
36:20
Кирилл Воробьев
(Александр Шаров, Евгений Кашников)
3-й период
50:26
Илья Талалуев
59:27
Никита Трямкин
59:59
Илья Талалуев
(Девин Броссо, Алекс Бродхерст)
Овертайм
61:57
Илья Талалуев
62:55
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста)
Статистика
9
Штрафное время
17
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь