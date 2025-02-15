«Автомобилист» обыграл «Амур» благодаря 200-й шайбе Да Косты в КХЛ

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (4-я минута), Кирилл Воробьев (37) и Брукс Мэйсек (63). У хозяев шайбы забросили Алекс Броадхёрст (17) и Илья Талалуев (60), который спас «Амур» от поражения в основное время, отличившись за секунду до финальной сирены.