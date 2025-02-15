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«Металлург» был сильнее «Сибири», прервав победную серию новосибирского клуба

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На третьей минуте первого периода Брендан Лайпсик с передачи Тейлора Бека открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передач Никиты Михайлиса и Романа Канцерова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Андрей Козлов с передач Дмитрия Силантьева и Дениса Зернова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Валерий Орехов с передачи Никиты Михайлиса сделал счёт 3:1. За секунду до конца периода Энди Андреофф с передачи Брендана Лайпсика сократил отставание «Сибири» до минимума.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Силантьев сделал счёт 4:2. В конце игры Даниил Вовченко установил окончательный счёт в матче.

Сибирь
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11506 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Андрей Разин
Вратари
Денис Костин
(Денис Костин)
Илья Набоков
1-й период
02:48
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек)
2-й период
24:06
Энди Андреофф
25:39
Валерий Орехов
(Никита Михайлис, Роман Канцеров)
26:49
Андрей Козлов
(Дмитрий Силантьев, Денис Зернов)
29:35
Павел Гоголев
31:25
Валерий Орехов
(Никита Михайлис)
35:14
Роман Канцеров
39:59
Энди Андреофф
(Брендан Лайпсик)
3-й период
49:42
Илья Морозов
52:09
Дмитрий Силантьев
(Егор Коробкин, Денис Зернов)
58:57
Даниил Вовченко
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь