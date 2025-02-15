Меняйся или уходи? Маленькие клубы КХЛ попали в сложную ситуацию

Прямо сейчас в ВХЛ есть клубы, которые можно представить себе в КХЛ. Это «Молот» из миллионной агломерации, который в высшей лиге имеет посещаемость лучше, чем три клуба главной лиги, а скоро получит и новую арену. Это «Сокол», где есть и новая арена, и серьёзные спонсоры. Не забываем и про АКМ: с точки зрения посещаемости там пока всё выглядит очень сомнительно, но амбиций у тульского клуба вагон, прозябать 9−10-ми там явно не хотят. И в этой ситуации сложно сказать, что «Молота» или «Сокола» в КХЛ быть не должно, а вот «Куньлунь», «Сочи» и «Витязь» в лиге находиться обязаны.