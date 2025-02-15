Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»

На данный момент идёт третий период, счёт 2:2.
Во одном из моментов второго периода голкипер хозяев Никита Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.
Отметим, что Бояркин был участником Матча звёзд КХЛ, который на минувших выходных прошёл в Новосибирске.
Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.