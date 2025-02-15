«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.
Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, который во втором периоде был унесён на носилках после неудачного перемещения.
Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10 место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.