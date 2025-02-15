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«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 2:4.

Источник: Чемпионат.com

Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.

Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, который во втором периоде был унесён на носилках после неудачного перемещения.

Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10 место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

Барыс
2:4
0:1, 2:0, 0:3
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3798 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Павел Зубов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон, Юхан Маттссон)
Александр Трушков
1-й период
10:56
Никита Михайлов
(Архип Неколенко)
2-й период
21:12
Иван Николишин
23:54
Мстислав Шипилин
(Никита Сетдиков, Дамир Жафяров)
25:28
Кирилл Ляпунов
(Илья Хохлов, Виктор Антипин)
38:26
Глеб Семенов
3-й период
41:45
Александр Севостьянов
48:19
Алексей Ожгихин
50:39
Никита Михайлов
(Данил Юртайкин, Архип Неколенко)
54:12
Андрей Алтыбармакян
58:03
Алексей Ожгихин
(Иван Романов)
58:32
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Алтыбармакян)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Лада
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