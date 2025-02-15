«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10 место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.