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Новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в Москве в этом сезоне установили на игре «Спартака»

Игру «Спартак» — «Торпедо» посетило 10 283 зрителя.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рекорд посещаемости матчей Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве в текущем сезоне установлен на игре между столичным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На игру, которая проходит на арене «Мегаспорт», пришло 10 283 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен 27 января на матче между «Спартаком» и ЦСКА (4:1), ту встречу посетило 10 210 зрителей.

В матче «Спартак» — «Торпедо» идет третий период, счет равный — 4:4.

Спартак
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