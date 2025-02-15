Новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в Москве в этом сезоне установили на игре «Спартака»

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рекорд посещаемости матчей Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве в текущем сезоне установлен на игре между столичным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.