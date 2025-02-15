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«Нефтехимик» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ. Сразу три игрока оформили дубль

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение СКА со счётом 4:3.

Источник: Чемпионат.com

Дублями в составе хозяев отметились Григорий Селезнёв и Булат Шафигуллин. У гостей дубль на счету 19-летнего форварда Матвея Короткого. Ещё один гол записал на свой счёт Павел Дедунов.

Примечательно, что для Короткого эти голы стали первыми в карьере в КХЛ. Он вошёл в число двух игроков из МХЛ, которые представляли Дивизион Тарасова на прошедшем на минувших выходных Матче звёзд КХЛ.

Нижнекамцы набрали 48 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку Запада. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.

Нефтехимик
4:3
1:2, 3:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4423 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Роман Ротенберг
Вратари
Филипп Долганов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
06:03
Павел Дедунов
(Григорий Кузьмин, Андрей Педан)
06:15
Валентин Зыков
09:21
Владимир Алистров
13:09
Булат Шафигуллин
(Илья Пастухов, Евгений Митякин)
18:12
Матвей Короткий
(Артем Земченок, Павел Дедунов)
2-й период
21:41
Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
31:29
Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
32:58
Булат Шафигуллин
(Владислав Леонтьев)
34:11
Матвей Короткий
(Григорий Кузьмин, Никита Зайцев)
39:33
Кирилл Петров
39:38
Валентин Зыков
3-й период
44:46
Командный штраф
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
СКА
КХЛ: таблица и календарь