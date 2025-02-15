«Куньлунь» по буллитам одержал домашнюю победу над «Витязем»

Дублем в составе победителей отметился Колин Кэмпбелл. Ещё по шайбе забросили Цзян Фу и Кайл Ро. У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.