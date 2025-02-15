Дублем в составе победителей отметился Колин Кэмпбелл. Ещё по шайбе забросили Цзян Фу и Кайл Ро. У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.
«Куньлунь» по буллитам одержал домашнюю победу над «Витязем»
В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Витязю» (5:4 Б).
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 2178 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Павел Десятков
Вратари
Джереми Смит
(Джереми Смит)
Максим Дорожко
(Максим Дорожко, Максим Дорожко)
1-й период
01:42
Спенсер Фу
(Кайл Ро, Дойл Сомерби)
04:06
Ярослав Бусыгин
(Дмитрий Бучельников)
09:15
Александр Шаров
09:15
Командный штраф
13:23
Станислав Яровой
(Ярослав Бусыгин, Дин Стюарт)
15:09
Кайл Ро
(Дэнни О`Риган, Дойл Сомерби)
18:34
Иан Маккошен
2-й период
29:23
Колин Кэмпбелл
(Иан Маккошен, Спенсер Фу)
36:58
Мартин Лефевр
38:23
Дерек Барак
3-й период
46:01
Колин Кэмпбелл
(Джозеф Душак, Кайл Ро)
46:36
Илья Аркалов
54:16
Командный штраф
55:44
Алексей Макеев
(Дерек Барак, Джереми Рой)
57:14
Фредерик Готье
(Илья Аркалов, Руслан Педан)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дэнни О`Риган
(Куньлунь РС)
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит