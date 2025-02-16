«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» стал третьим участником грядущего розыгрыша Кубка Гагарина, сумев досрочно завоевать путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче с ярославским «Локомотивом».
Встреча проходит в воскресенье в Уфе, счет по окончании основного времени матча равный — 2:2.
Уфимцам, идущим на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, для оформления выхода в плей-офф было достаточно не проиграть в воскресенье «Локомотиву» в основное время. Таким образом, они набрали в этом матче минимум одно очко и обеспечили себе место в первой восьмерке конференции, идущий девятым нижнекамский «Нефтехимик» не сможет их догнать.
«Салават Юлаев» оформил досрочный выход в плей-офф следом за «Локомотивом» и челябинским «Трактором».