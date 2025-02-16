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«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» досрочно вышел в плей-офф КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив».

Источник: https://vk.com/hcsalavat

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» стал третьим участником грядущего розыгрыша Кубка Гагарина, сумев досрочно завоевать путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче с ярославским «Локомотивом».

Встреча проходит в воскресенье в Уфе, счет по окончании основного времени матча равный — 2:2.

Уфимцам, идущим на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, для оформления выхода в плей-офф было достаточно не проиграть в воскресенье «Локомотиву» в основное время. Таким образом, они набрали в этом матче минимум одно очко и обеспечили себе место в первой восьмерке конференции, идущий девятым нижнекамский «Нефтехимик» не сможет их догнать.

«Салават Юлаев» оформил досрочный выход в плей-офф следом за «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

Салават Юлаев
3:2
1:0, 1:2, 0:0
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.02.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Семен Вязовой
Алексей Мельничук
1-й период
00:35
Михаил Науменков
(Александр Хмелевский, Денис Ян)
10:00
Командный штраф
2-й период
20:57
Никита Черепанов
(Мартин Гернат, Байрон Фрэз)
27:42
Александр Елесин
(Денис Алексеев, Никита Кирьянов)
35:35
Александр Комаров
(Сергей Варлов, Владислав Ефремов)
Овертайм
60:58
Скотт Уилсон
(Михаил Науменков, Александр Хмелевский)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь