«Авангард» разбил «Ак Барс», «Трактору» пообещали новую арену. Итоги дня в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков уже на 35-й секунде открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов сравнял счёт во встрече. На 28-й минуте Александр Елесин увеличил преимущество гостей. На 36-й минуте Александр Комаров сравнял счёт в матче. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а игра перешла в овертайм. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Скотт Уилсон.