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«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Трактором».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой челябинцев со счётом 5:2.

К 29-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 3:0 — голами отметились нападающие Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Семён Дер-Аргучинцев. Хозяевам площадки удалось сократить отставание в счёте до минимума к 49-й минуте матча благодаря голам Артура Гиздатуллина и Девина Броссо. В концовке матча два подряд гола «Трактора» перечеркнули надежды «Амура» сравнять счёт — отличились Артём Блажиевский и Андрей Светлаков.

После этого поражения «Амур» потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Хабаровский клуб за 12 матчей до конца регулярного чемпионата отстаёт на 25 очков от идущего на восьмом месте Восточной конференции «Адмирала».

Амур
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Бенуа Гру
Вратари
Мэтт Джурасик
Закари Фукале
1-й период
07:07
Виталий Кравцов
16:01
Бадди Робинсон
(Сергей Телегин, Василий Глотов)
2-й период
21:39
Александр Кадейкин
28:01
Семен Дер-Аргучинцев
(Владимир Ткачев, Остап Сафин)
29:09
Девин Броссо
31:34
Александр Рыков
33:35
Артур Гиздатуллин
(Кирилл Слепец, Ефим Гуркин)
37:51
Владимир Ткачев
38:04
Игнат Коротких
3-й период
47:31
Никита Коростелев
48:54
Девин Броссо
(Владислав Барулин, Игнат Коротких)
53:47
Артем Блажиевский
(Александр Кадейкин)
54:12
Андрей Светлаков
(Логан Дэй, Михаил Горюнов-Рольгизер)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Трактор
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