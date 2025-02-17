«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

После этого поражения «Амур» потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Хабаровский клуб за 12 матчей до конца регулярного чемпионата отстаёт на 25 очков от идущего на восьмом месте Восточной конференции «Адмирала».