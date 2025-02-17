Были посмешищем, а стали претендентом на Кубок Гагарина! Канадец Буше из «Авангарда» — самый побеждающий тренер КХЛ

«Я наводил справки, совершал много звонков. Много времени ушло на то, чтобы собрать тренерский штаб. Я рад, что у меня было это время! Если вы тренер-иностранец, который приезжает в КХЛ посреди сезона, и вы в России первый раз — это очень трудная задача, потому что многое отличается. Важно, что у меня есть такой тренер-переводчик как Юрий Кузьменков. Мы должны друг друга хорошо понимать. Мы с игроками должны узнавать друг друга, поэтому мы должны разговаривать. Весь хоккей, вся роль тренера заключается в том, чтобы сплачивать людей, развивать партнерские отношения с игроками, учить их и проявлять терпение», — сказал Бен Гру в эфире ютуб-канала «Лед».