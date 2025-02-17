Были посмешищем, а стали претендентом на Кубок Гагарина! Канадец Буше из «Авангарда» — самый побеждающий тренер КХЛ

«Авангард» катит, «Авангард» хорош. Омичи — точно самый нежеланный соперник по первому раунду, а возможно и скрытый претендент на Кубок Гагарина. Кто бы мог подумать об этом еще пару месяцев назад? Теперь же одна команда из первой четверки Востока не выглядит в серии с омичами однозначным фаворитом. Кто бы ни попал на «ястребов», гарантированно испытает проблемы. Прямо сейчас этот несчастный — «Автомобилист», но за предстоящие полтора месяца расклады в конференции еще неоднократно поменяются.
Недавняя победа над «Ак Барсом» со счетом 6:2 — это не только про спячку казанской команды после Матча Звезд, но и про колоссальную уверенность омичей, которые громят прямых конкурентов, играя фактически в три звена. Команда у Ги Буше сбалансированная и практически без слабых мест. Не в том смысле, что идеальная и лучше уже некуда, а в том, что нет какой-то дыры, которую нужно судорожно затыкать. «Авангард» может и на классе выиграть, и закуситься в околокубковом матче. Омское большинство уже второе в лиге.
В дедлайн омичи совершили несколько трансферов, еще ряд — за месяц до закрытия трансферного окна. «Авангард» перелопатил более трети состава. Тогда это казалось судорожным поведением менеджмента. Однако вратарский тандем Серебряков — Бердин выглядит одним из сильнейших в лиге. Меркли как защитник под большинство убедительнее Дица. Якупов с Прохоркиным хороши как в связке, так и по отдельности, а важны для «Авангарда» и на льду, и в раздевалке. Даже сомнительный канадец Джованни Фьоре не выпадает. Но поворотным стало пришествие другого канадца.
«Я наводил справки, совершал много звонков. Много времени ушло на то, чтобы собрать тренерский штаб. Я рад, что у меня было это время! Если вы тренер-иностранец, который приезжает в КХЛ посреди сезона, и вы в России первый раз — это очень трудная задача, потому что многое отличается. Важно, что у меня есть такой тренер-переводчик как Юрий Кузьменков. Мы должны друг друга хорошо понимать. Мы с игроками должны узнавать друг друга, поэтому мы должны разговаривать. Весь хоккей, вся роль тренера заключается в том, чтобы сплачивать людей, развивать партнерские отношения с игроками, учить их и проявлять терпение», — сказал Бен Гру в эфире ютуб-канала «Лед».
У Гру и помимо Кузьменкова в «Тракторе» хватает людей, которые помогают ему адаптироваться к стране, городу и лиге. Это и ещё один тренер — немало поигравший в НХЛ Борис Миронов. И англоязычный генеральный менеджер Алексей Волков. Ну и, конечно, переводчица Любовь.
Не знаем, выиграет ли Гру Кубок Гагарина, но очевидно, что и он сам хорошо подготовился к приезду в КХЛ, и для него создали все условия. Если что-то у «Трактора» и сломается на пути к финалу (некоторые детали вылетают уже по ходу регулярки), то языковым барьером это вряд ли объяснишь. Бен уже не стал для Челябинска новым Карри Киви или, скажем, Шоном Симпсоном. Топовый тренер однажды оказался в Ярославле как на необитаемом острове.
Но исходя из тезисов Гру, его коллега Ги Буше должен был с треском провалиться с «Авангардом». Или хотя бы испытать колоссальные проблемы. У него был один знакомый помощник, да и тот канадец Дэйв Барр. Нет такого вовлеченного менеджера рядом как Волков. А главное — времени на изучение команды и лиги. Впрочем, Андрей Николишин в том же подкасте выдаёт тейк про то, что иногда незнание языка позволяет не понимать процессов, которые происходят вокруг, и тренеру иногда это даже идёт на пользу. Меньше знаешь — лучше спишь. И работаешь тоже лучше, не оглядываясь на прессу и внутренние интриги.
А теперь вернемся к коммуникациям. Как Ги Буше удалось сделать «Авангард» управляемой командой всего два месяца, не работая до этого в КХЛ? Роль тренеров-переводчиков для в его штабе исполняют сразу два ассистента: Александр Свитов и Андрей Подконицки. У словака неплохой русский, есть знание английского, но достаточно ли это, чтобы игроки слышали главного тренера вплоть до деталей и интонаций?
Возможно, секрет промежуточного успеха Буше в Омске кроется в том, что ему помогает костяк англоязычных россиян. Насколько нам известно, это не только капитан Шарипзянов и новичок Якупов, чье повторное пришествие вообще много чего изменило, в том числе в коллективе, но и Прохоркин, и даже защитник Соловьев, не имеющий прочного места в составе. Но все они хотя бы немного поиграли в Северной Америке, а главное — настроены помогать новому главному тренеру.
А что будет, когда вернутся травмированные Рид Буше, Майкл Маклауд и Владимир Ткачев? Ох, весна будет жаркой.
Дмитрий Ерыкалов