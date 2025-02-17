В него почти не верили в Америке, а он пробился на Матч Звезд и забивает в КХЛ! Еще один большой талант в СКА?

Попадание на Кубок Вызова, а впоследствии и на Матч Звезд КХЛ, возможно, придали уверенности Короткому, потому что очки в КХЛ он начал набирать именно после паузы на Неделю звезд. Правда, ситуация с поездкой на тусовку лучших игроков КХЛ получилась достаточно странной. На Кубке Вызова Короткий оформил хет-трик, помог сборной Запада одержать победу и получил путевку на «взрослый» Матч Звезд. Вот только перед самим звездным уик-эндом лига объявила о том, что во второй раз Короткий в Новосибирск приехать не сможет, так как получил травму и будет заменен на Сергея Лукьянцева из МХК «Спартак». Сам Матвей об этой травме, как выяснилось позже, ничего не знал и чувствовал себя прекрасно. В итоге оба игрока приняли участие в Матче Звезд КХЛ. И у обоих, кстати, после этого дела пошли в гору, в нашем случае — им удалось проявить себя в основе своих клубов.