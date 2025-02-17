В него почти не верили в Америке, а он пробился на Матч Звезд и забивает в КХЛ! Еще один большой талант в СКА?

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели (10−16 февраля). В который раз звание лучшего новичка забрал игрок СКА, только теперь это не Иван Демидов, который становился лучшим среди молодых ребят рекордные для лиги семь раз. На этот раз звание лучшего новичка досталось еще одному таланту питерцев Матвею Короткому. Последняя неделя и правда выдалась для парня ударной.
В роли игрока основы СКА в этом сезоне Короткий провел всего 18 матчей со средним игровым временем менее семи минут. Лишь в нескольких играх айстайм превысил 10 минут. В одной из последних встреч питерцев Короткий сыграл 11:18 и забросил две шайбы — первые в КХЛ. Всего на счету Матвея 4 (2+2) результативных балла, три из которых он набрал на прошлой неделе.
Короткий является обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946», трофей он взял в прошлом году. В систему питерского клуба Матвей перешел в 11-летнем возрасте. В МХЛ дебютировал в сезоне-2022/2023 за «СКА-Варяги», а в прошлом сезоне закрепился как раз в чемпионском составе «46-х».
Появление Короткого в составе основной команды СКА продиктовано по большей степени так называемым «правилом лимитчиков». Ни в коем случае не умаляя заслуг Матвея, если бы этого правила не было, возможно, шанса проявить себя Короткий мог ждать еще долго. А так, минимум игрового времени Роман Ротенберг выписывал ему стабильно.
Попадание на Кубок Вызова, а впоследствии и на Матч Звезд КХЛ, возможно, придали уверенности Короткому, потому что очки в КХЛ он начал набирать именно после паузы на Неделю звезд. Правда, ситуация с поездкой на тусовку лучших игроков КХЛ получилась достаточно странной. На Кубке Вызова Короткий оформил хет-трик, помог сборной Запада одержать победу и получил путевку на «взрослый» Матч Звезд. Вот только перед самим звездным уик-эндом лига объявила о том, что во второй раз Короткий в Новосибирск приехать не сможет, так как получил травму и будет заменен на Сергея Лукьянцева из МХК «Спартак». Сам Матвей об этой травме, как выяснилось позже, ничего не знал и чувствовал себя прекрасно. В итоге оба игрока приняли участие в Матче Звезд КХЛ. И у обоих, кстати, после этого дела пошли в гору, в нашем случае — им удалось проявить себя в основе своих клубов.
Два гола и передача в двух последних матчах за СКА — настоящий прорыв для молодого форварда, выходящего в четвертом звене. Теперь главное — держать заданную планку, потому что, как известно, путь наверх в СКА такой же быстрый, как и в обратном направлении. Игроков, желающих показать себя, много. И даже звездный статус опытных хоккеистов в СКА не гарантирует места в составе.
Кстати, в НХЛ Короткий задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» в 2024 году в седьмом раунде. Если Матвей продолжит проявлять себя в России, затем отправится в Северную Америку и заиграет в составе «Музыкантов», руководство клуба из штата Миссури можно будет поздравить с настоящей «кражей».
Надежда Тонконог