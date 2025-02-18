«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ

«Здорово начали мы первый период, владели инициативой. Во втором периоде нахватали удалений, и так игра перевернулась. Но здорово бригады меньшинства сыграли, и Женька Аликин выручал нас — нейтрализовали большинство, одно из лучших в КХЛ», — сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.