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«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ

17 февраля ХК «Автомобилист» в Новосибирске разгромил местную «Сибирь» со счетом 0:5.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Благодаря победе «шоферы» обеспечили себе участие в плей-офф.

В первом периоде игры «Автомобилист» забил три шайбы, отличились Семен Кизимов, Никита Трямкин и Брукс Мэйсек. В третьем периоде две шайбы провел Александр Шаров.

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин оформил второй «сухарь» в сезоне.

«Здорово начали мы первый период, владели инициативой. Во втором периоде нахватали удалений, и так игра перевернулась. Но здорово бригады меньшинства сыграли, и Женька Аликин выручал нас — нейтрализовали большинство, одно из лучших в КХЛ», — сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге. 20 февраля «шоферы» сыграют в «Амуром».

«МК-Урал» ранее писал, что 15 февраля во Владивостоке ХК «Автомобилист» обыграл местный «Амур» со счетом 2:3. Победу свердловчане вырвали в овертайме.

Тогда благодаря победе «Автомобилист» вышел на третье место в Восточной конференции.