«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ

Благодаря победе «шоферы» обеспечили себе участие в плей-офф.
В первом периоде игры «Автомобилист» забил три шайбы, отличились Семен Кизимов, Никита Трямкин и Брукс Мэйсек. В третьем периоде две шайбы провел Александр Шаров.
Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин оформил второй «сухарь» в сезоне.
«Здорово начали мы первый период, владели инициативой. Во втором периоде нахватали удалений, и так игра перевернулась. Но здорово бригады меньшинства сыграли, и Женька Аликин выручал нас — нейтрализовали большинство, одно из лучших в КХЛ», — сказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге. 20 февраля «шоферы» сыграют в «Амуром».
«МК-Урал» ранее писал, что 15 февраля во Владивостоке ХК «Автомобилист» обыграл местный «Амур» со счетом 2:3. Победу свердловчане вырвали в овертайме.
Тогда благодаря победе «Автомобилист» вышел на третье место в Восточной конференции.