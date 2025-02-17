Хоккеисты «Динамо» обыграли «Витязь» на старте выездной серии

Первой остановкой столичного клуба в гостевом турне стала Балашиха, где минчан принимал «Витязь». Четыре дня назад команды встречались в «Минск-Арене», и тогда динамовцы не сумели поразить чужие ворота, проиграв со счетом 0:3. Сегодня в стартовой трети «бело-голубые» выглядели активнее, перебросав соперника вдвое, но при этом завершили игровой отрезок в положении отстающих — хозяева «распечатали» Василия Демченко на 16-й минуте.
Отыграться «зубры» смогли уже через 30 секунд после начала второго периода: точный бросок в «домик» вратарю «Витязя» нанес Сэм Энас. На экваторе встречи гости были уже впереди — на сей раз шайбу между щитков голкипера отправил Крис Тирни. Незадолго до ухода на второй перерыв команды обменялись голами: сперва хозяева сравняли цифры, но практически сразу же Роман Горбунов вернул минчанам лидерство — 3:2.
На старте заключительной трети Энас реализовал большинство и увеличил преимущество нашей команды до двух шайб. Для американского форварда «зубров» этот результативный балл стал девятым в восьми последних матчах. Больше до финальной сирены счет на табло не менялся, в итоге 4:2 в пользу «Динамо».
Подопечные Дмитрия Квартальнова чередуют победы с поражениями на протяжении восьми матчей. Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков за 54 игры. От шестой строчки минчан отделяют четыре балла. Выездная серия столичного клуба продолжится 19 февраля в Москве — наши хоккеисты сыграют с ЦСКА.