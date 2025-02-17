Хоккеисты «Динамо» обыграли «Витязь» на старте выездной серии

Первой остановкой столичного клуба в гостевом турне стала Балашиха, где минчан принимал «Витязь». Четыре дня назад команды встречались в «Минск-Арене», и тогда динамовцы не сумели поразить чужие ворота, проиграв со счетом 0:3. Сегодня в стартовой трети «бело-голубые» выглядели активнее, перебросав соперника вдвое, но при этом завершили игровой отрезок в положении отстающих — хозяева «распечатали» Василия Демченко на 16-й минуте.