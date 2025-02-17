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Хоккеисты «Динамо» обыграли «Витязь» на старте выездной серии

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Первой остановкой столичного клуба в гостевом турне стала Балашиха, где минчан принимал «Витязь». Четыре дня назад команды встречались в «Минск-Арене», и тогда динамовцы не сумели поразить чужие ворота, проиграв со счетом 0:3. Сегодня в стартовой трети «бело-голубые» выглядели активнее, перебросав соперника вдвое, но при этом завершили игровой отрезок в положении отстающих — хозяева «распечатали» Василия Демченко на 16-й минуте.

Отыграться «зубры» смогли уже через 30 секунд после начала второго периода: точный бросок в «домик» вратарю «Витязя» нанес Сэм Энас. На экваторе встречи гости были уже впереди — на сей раз шайбу между щитков голкипера отправил Крис Тирни. Незадолго до ухода на второй перерыв команды обменялись голами: сперва хозяева сравняли цифры, но практически сразу же Роман Горбунов вернул минчанам лидерство — 3:2.

На старте заключительной трети Энас реализовал большинство и увеличил преимущество нашей команды до двух шайб. Для американского форварда «зубров» этот результативный балл стал девятым в восьми последних матчах. Больше до финальной сирены счет на табло не менялся, в итоге 4:2 в пользу «Динамо».

Подопечные Дмитрия Квартальнова чередуют победы с поражениями на протяжении восьми матчей. Столичный клуб остался на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков за 54 игры. От шестой строчки минчан отделяют четыре балла. Выездная серия столичного клуба продолжится 19 февраля в Москве — наши хоккеисты сыграют с ЦСКА.

Витязь
2:4
1:0, 1:3, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 1800 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Кареев
Василий Демченко
1-й период
06:51
Ксавье Уэлле
15:23
Станислав Яровой
(Андрей Чивилев, Ярослав Бусыгин)
17:15
Виталий Пинчук
2-й период
20:32
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле)
23:14
Командный штраф
33:20
Крис Тирни
(Егор Бориков)
38:37
Александр Волков
38:46
Владислав Цицюра
(Алексей Макеев, Дмитрий Бучельников)
39:29
Роман Горбунов
(Вадим Мороз)
3-й период
40:00
Дерек Барак
41:35
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Роман Горбунов)
46:43
Александр Дарьин
52:18
Вадим Мороз
56:38
Дерек Барак
58:25
Василий Демченко
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Динамо Мн
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