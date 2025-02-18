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Великие спартаковцы Якушев и Майоров помирились! Они не разговаривали 25 лет

Хорошая новость со столичного дерби.

Источник: Спорт-Экспресс

Трехкратные чемпионы СССР в составе «Спартака» Борис Майоров и Александр Якушев произвели символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:2 ОТ). И это отнюдь не обычная новость.

Многолетняя ссора позади?

Новость примечательна, поскольку еще недавно представить двух легенд «Спартака», делающих что-либо вместе, было сложно. Майоров и Якушев не разговаривали… 25 лет.

Детали ссоры в интервью «СЭ» рассказал Майоров: «Сезон-1999/00. Якушев — главный тренер “Спартака”, я — президент клуба. У команды ни игры, ни результата. Прихожу на тренировки — изо дня в день одно и то же. Полное отсутствие идей. Схемы на доске фломастером рисует Саша Баринев, помощник. Якушев в стороне. Аналогичную картину наблюдал и в сборной, с которой он тогда параллельно работал. Вся тактика — на Билялетдинове, ассистенте. Якушев от макета вдалеке».

По словам Бориса Александровича, Якушева никто не планировал увольнять — но решили нанять ему помощника-аналитика в лице Владимира Шадрина. Тренер нехотя согласился — а потом вдруг наотрез отказался принять усиление. «Володя приезжает в Сокольники, заходим в раздевалку, толкаю речь. В конце уточняю: “Ребята, вопросы есть?” Внезапно голос Якушева: “Есть. Я — против! Категорически!” — рассказывал Майоров.

Борис Александрович все-таки нанял Шадрина в «Спартак», но на другую должность. И этим шагом испортил отношения с Якушевым: «Взял я Володьку — вице-президентом. Трудится в “Спартаке” по сей день. А Якушева, который в том сезоне не вывел команду в Суперлигу, сняли. Вот с тех пор со мной не здоровается. Я же лишь время спустя узнал, почему он так воспринял появление Шадрина. Оказывается, и с ним враждует».

Потепление

Великие хоккеисты действительно не общались 25 лет — еще в конце января сидели в разных ложах.

Однако в феврале что-то изменилось. Неизвестно, кто сделал первый шаг, но 11 февраля Александр Сергеевич поздравил Бориса Александровича с 87-летием. «Мне посчастливилось играть в течение пяти лет с ним в одной команде. Хотел бы отметить его не только как игрока, который беззаветно предан хоккею и всегда полностью отдавался игре, но в то же время он был настоящим капитаном», — заявил Якушев в эфире matchtv.ru.

Теперь — символическое совместное вбрасывание перед московским дерби в КХЛ. И совместный просмотр хоккея в одной ложе. Хорошие новости для всех болельщиков «Спартака» — легендарные представители клуба помирились.

На данный момент Майоров возглавляет совет ветеранов клуба, Якушев — попечительский совет «Спартака».

Егор Сергеев

Спартак
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8534 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Кудашов
Вратари
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:27
Артем Кудашов
18:27
Максим Комтуа
2-й период
25:33
Максим Комтуа
(Кирилл Адамчук, Дмитрий Рашевский)
31:27
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
35:15
Джордан Уил
(Никита Гусев, Дилан Сикьюра)
3-й период
43:08
Никита Буруянов
45:17
Артем Сергеев
51:22
Александр Пашин
51:22
Даниил Пыленков
52:43
Андрей Миронов
55:35
Егор Филин
(Александр Беляев, Михаил Мальцев)
Овертайм
62:14
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
Статистика
4
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь