Великие спартаковцы Якушев и Майоров помирились! Они не разговаривали 25 лет

Борис Александрович все-таки нанял Шадрина в «Спартак», но на другую должность. И этим шагом испортил отношения с Якушевым: «Взял я Володьку — вице-президентом. Трудится в “Спартаке” по сей день. А Якушева, который в том сезоне не вывел команду в Суперлигу, сняли. Вот с тех пор со мной не здоровается. Я же лишь время спустя узнал, почему он так воспринял появление Шадрина. Оказывается, и с ним враждует».