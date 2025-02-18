Великие спартаковцы Якушев и Майоров помирились! Они не разговаривали 25 лет

Трехкратные чемпионы СССР в составе «Спартака» Борис Майоров и Александр Якушев произвели символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:2 ОТ). И это отнюдь не обычная новость.
Многолетняя ссора позади?
Новость примечательна, поскольку еще недавно представить двух легенд «Спартака», делающих что-либо вместе, было сложно. Майоров и Якушев не разговаривали… 25 лет.
Детали ссоры в интервью «СЭ» рассказал Майоров: «Сезон-1999/00. Якушев — главный тренер “Спартака”, я — президент клуба. У команды ни игры, ни результата. Прихожу на тренировки — изо дня в день одно и то же. Полное отсутствие идей. Схемы на доске фломастером рисует Саша Баринев, помощник. Якушев в стороне. Аналогичную картину наблюдал и в сборной, с которой он тогда параллельно работал. Вся тактика — на Билялетдинове, ассистенте. Якушев от макета вдалеке».
По словам Бориса Александровича, Якушева никто не планировал увольнять — но решили нанять ему помощника-аналитика в лице Владимира Шадрина. Тренер нехотя согласился — а потом вдруг наотрез отказался принять усиление. «Володя приезжает в Сокольники, заходим в раздевалку, толкаю речь. В конце уточняю: “Ребята, вопросы есть?” Внезапно голос Якушева: “Есть. Я — против! Категорически!” — рассказывал Майоров.
Борис Александрович все-таки нанял Шадрина в «Спартак», но на другую должность. И этим шагом испортил отношения с Якушевым: «Взял я Володьку — вице-президентом. Трудится в “Спартаке” по сей день. А Якушева, который в том сезоне не вывел команду в Суперлигу, сняли. Вот с тех пор со мной не здоровается. Я же лишь время спустя узнал, почему он так воспринял появление Шадрина. Оказывается, и с ним враждует».
Потепление
Великие хоккеисты действительно не общались 25 лет — еще в конце января сидели в разных ложах.
Однако в феврале что-то изменилось. Неизвестно, кто сделал первый шаг, но 11 февраля Александр Сергеевич поздравил Бориса Александровича с 87-летием. «Мне посчастливилось играть в течение пяти лет с ним в одной команде. Хотел бы отметить его не только как игрока, который беззаветно предан хоккею и всегда полностью отдавался игре, но в то же время он был настоящим капитаном», — заявил Якушев в эфире matchtv.ru.
Теперь — символическое совместное вбрасывание перед московским дерби в КХЛ. И совместный просмотр хоккея в одной ложе. Хорошие новости для всех болельщиков «Спартака» — легендарные представители клуба помирились.
На данный момент Майоров возглавляет совет ветеранов клуба, Якушев — попечительский совет «Спартака».
Егор Сергеев