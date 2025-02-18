«Спартак» сильнее «Динамо» в дерби, ЦСКА опять проиграл аутсайдеру. Итоги дня в КХЛ

В «Мегаспорте», как и на Автозаводской, встречались две команды, которые совсем недавно играли между собой на другой арене. На этот раз московское дерби осталось за «Спартаком», и в воротах тащил уже Подъяпольский, отразивший 40 бросков. Бо́льшую часть встречи «Динамо» вело в счёте, однако хозяева сравняли счёт за пять минут до сирены и одержали победу в овертайме.