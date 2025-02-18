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«Спартак» сильнее «Динамо» в дерби, ЦСКА опять проиграл аутсайдеру. Итоги дня в КХЛ

«Автомобилист» официально забронировал место в плей-офф, а «Амур» полностью потерял шансы на восьмёрку.

Источник: РИА "Новости"

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 12:00
Амур
2
Трактор
5

Одно очко, набранное в матче с «Автомобилистом», чуть оттянуло неизбежную развязку сезона «Амура», однако ненадолго. В отличие от прошлого февраля, «Трактор» довольно спокойно выиграл в Хабаровске, позволив сопернику лишь незначительно приблизиться к себе — однако два гола за 25 секунд окончательно сломили сопротивление. «Амур» потерял даже математические шансы на плей-офф, «Трактор» — на другом полюсе таблицы.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 15:30
Сибирь
0
Автомобилист
5

Судьба игры была решена уже в первом периоде: «Сибирь» нанесла лишь один бросок за 20 минут, а «Автомобилист» грамотно забил черновые голы. Отыграть три шайбы у уральцев почти нереально, тем более «Сибирь» не пользовалась моментами в большинстве. Разгромным счёт сделал бывший игрок новосибирцев Александр Шаров, который помог «Авто» официально обеспечить место в Кубке Гагарина — 2025.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 17:30
Барыс
1
Металлург Мг
3

В Астане на матч пришло менее трёх тысяч зрителей — и это лучшая оценка качеству игры «Барыса» в этом сезоне. Несмотря на то что хозяева открыли счёт, больше голов они не забили. «Металлург» спокойно довёл встречу до победы и сохраняет неплохие шансы даже на то, чтобы закончить регулярку в топ-2 Востока.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 19:00
Витязь
2
Динамо Мн
4

Небольшой зрительский интерес вызвал и матч в Балашихе, где на трибунах не было и двух тысяч зрителей. Немногочисленные болельщики увидели очередное поражение «Витязя», который совершенно расклеился в последнее время. Андрей Кареев не смог повторить свой подвиг из игры в Минске, где отразил почти 40 бросков: сегодня атака минчан была лучше.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 19:00
Северсталь
3
СКА
5

Большинство СКА сбоит почти весь сезон, однако сегодня оно вышло на авансцену, когда игра складывалась неудачно. 1+1 набрал Матвей Короткий, который в последнее время получает доверие от тренерского штаба питерского клуба. Дубль оформил Евгений Кузнецов, который забил впервые с конца ноября.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 19:30
ЦСКА
1
Сочи
4

«Сочи», в отличие от «Витязя», в последних матчах чуть оживился — возможно, команда Сергея Зубова не хочет закончить сезон на последнем месте Запада. Совсем недавно «леопарды» всухую обыграли ЦСКА на своём льду, а теперь повторили успех и в гостях. Показательно, что победную шайбу Даниил Сероух забросил в меньшинстве. Что происходит с ЦСКА в 2025-м, до сих пор непонятно.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 17.02.2025, 19:30
Спартак
3
Динамо М
2

В «Мегаспорте», как и на Автозаводской, встречались две команды, которые совсем недавно играли между собой на другой арене. На этот раз московское дерби осталось за «Спартаком», и в воротах тащил уже Подъяпольский, отразивший 40 бросков. Бо́льшую часть встречи «Динамо» вело в счёте, однако хозяева сравняли счёт за пять минут до сирены и одержали победу в овертайме.

Спартак
Динамо М
ЦСКА
Автомобилист
Амур
Трактор
КХЛ: таблица и календарь