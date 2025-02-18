«У вас большой, но не стоит». СКА опять назвали «позором», но Ротенберга возмутил другой инцидент

СКА победил череповецкую «Северсталь» 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе петербургской команды две шайбы забросил Евгений Кузнецов, по разу отличились Григорий Кузьмин, Марат Хайруллин и Матвей Короткий. У хозяев голы оформили Михаил Котляревский, Адам Лишка и Янни Калдис. Но больше всего «шума» в этой встрече наделали болельщики хозяев.
Скандал на трибунах
Во время матча болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея!» Момент попал в телевизионную трансляцию:
Скорее всего, теперь череповецкий клуб ждет наказание со стороны лиги. Напомним, в октябре аналогичный эпизод произошел в матче «Спартака» и СКА (5:2 в пользу петербуржцев) — тогда фанаты красно-белых скандировали те же самые слова.
Между клубами после той встречи чуть не началась мини-война. Главный тренер СКА Роман Ротенберг жестко отреагировал на выпад со стороны москвичей — и обвинил красно-белых в использовании матерных слов.
«Я не хочу комментировать, пусть лига этим занимается. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А на деле — мы все сами видим. Наверное, когда всю игру скандируют матом и никто не вмешивается… И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы», — заявил после матча Ротенберг.
«Спартак» ответил не менее жестко: «Клуб считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р. Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд. Так называемое “лицо российского хоккея” из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его. “Спартак” ожидает от лиги оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р. Б.», — говорилось в заявлении клуба.
Лига быстро притушила разгоревшийся пожар — наказала всех. «Спартак» получил штраф в 100 тысяч рублей, СКА — предупреждение за ответные жесты хоккеистов. Ротенбергу тоже прилетела «желтая карточка» — за необоснованные обвинения.
Прецедент есть — вероятно, «Северсталь» тоже ожидает гарантированный штраф.
Ротенберг невозмутим
Роман Борисович после игры с «Северсталью» не стал комментировать инцидент на пресс-конференции. Вместо этого отметил форму своей команды.
«Четвертая игра на выезде, а для некоторых хоккеистов с учетом Матча звезд вообще шестая игра подряд. Видно, где-то действовали на морально-волевых, но задание выполнили. Самое удивительное — по движению и самоотдаче это была наша лучшая игра. Может, даже в сезоне. Это говорит о нашей правильной работе», — подчеркнул тренер.
Гораздо больше кричалки Ротенберга возмутил другой эпизод — отказ защитника «Северстали» Марка Барберио от драки с нападающим армейцев Павлом Акользиным.
Тренер СКА признался — впервые такое видит: «Один момент мне сегодня не понравился. Когда наш игрок Паша Акользин скинул перчатки против Барберио. Если честно, такого никогда не видел — отказ от драки. Когда это произошло, то вспомнил разговор с Вячеславом Михайловичем Анисиным… Он мне такую историю рассказал: когда Всеволод Бобров был тренером, он сказал молодому парню в раздевалке: “Молодой человек, у вас большой, но не стоит. Вы нам не нужны”. Примерно то же самое можно сказать Барберио — в хоккее нужна мужская игра».
Кроме того, Ротенберг по традиции подарил журналистам будильник.
Хотя Роман Борисович не отреагировал на провокацию болельщиков «Северстали», совсем без ответа выпад не остался. Один из голов Кузнецов оформил как раз под скандирование — с силой забросил шайбу в пустые ворота.
Никакого наказания от хозяев Евгений не понес. За это игрокам «Северстали» досталось в социальных сетях.
По итогам встречи СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету петербуржцев 71 очко после 57 матчей. «Северсталь» остановилась на шестой строчке — в активе команды 69 баллов по итогам 55 встреч.
Артем Белинин