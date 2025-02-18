Вратарь «Барыса» порвал «кресты» и выбыл на длительный срок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Голкипер астанинского «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бояркин получил травму 15 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» (2:4). В начале второго периода вратарь «Барыса» при попытке отразить бросок воткнулся коньком в штангу, после чего схватился за колено. Игрок не смог самостоятельно покинуть площадку.
Сообщается, что Бояркину диагностировали травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.
В текущем сезоне 26-летний Бояркин провел 38 игр в составе «Барыса», в которых его команда одержала девять побед. Он отражал 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.