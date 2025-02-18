Вратарь «Барыса» порвал «кресты» и выбыл на длительный срок

Бояркин получил травму 15 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» (2:4). В начале второго периода вратарь «Барыса» при попытке отразить бросок воткнулся коньком в штангу, после чего схватился за колено. Игрок не смог самостоятельно покинуть площадку.