Самый эффективный русский в КХЛ играет в четвёртом звене СКА. Лучше него — только Ливо

Можно с уверенностью сказать, что своим игровым временем Григорий пользуется сполна. Во многих клубах КХЛ он наверняка бы играл в топ-6, но в СКА ему пока что приходится довольствоваться малым. Однако если армейцы сохранят Кузьмина, чей контракт истекает в конце мая, то уже в следующем сезоне он должен получить новую роль в команде — тем более в свете возможного отъезда Демидова и Грицюка за океан. И в масштабах всей лиги Григорий будет одним из тех игроков, от кого мы будем вправе ждать наибольшего прорыва.