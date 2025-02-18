Революция в российском хоккее? В КХЛ могут отменить ритуал, которому десятки лет — он приводит к жестким конфликтам

Уже не первый раз в этом сезоне КХЛ послематчевые рукопожатия превращаются из традиционной церемонии в конфликтные ситуации. И все больше тренеров в КХЛ начинают говорить об отмене этой обязательной части игр, хотя бы в регулярном чемпионате. Сейчас рукопожатия обязательны, согласно статье 48 спортивного регламента КХЛ, после каждого матча регулярного чемпионата и после завершения серии плей-офф:
«После окончания каждого Матча на Первом этапе Чемпионата все Хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот команды соперника. В Матчах Второго этапа Чемпионата (плей-офф) послематчевое рукопожатие производится только по окончании заключительного Матча в серии между двумя командами. В случае нарушения требования данной статьи на Хоккеистов налагаются штрафные санкциисогласно Дисциплинарному регламенту КХЛ».
В этом сезоне произошло уже несколько конфликтов на послематчевых рукопожатиях. В октябре после матча «Лады» и «Сибири» игроки на эмоциях после овертайма были близки к тому, чтобы устроить стычку, которая скорее всего превратилась бы в массовую драку.
Неделю назад после матча «Ак Барса» и «Торпедо» чуть не устроили кулачный бой вратари Амир Мифтахов и Иван Кульбаков.
Тогда главный тренер «Торпедо» и легенда мирового хоккея Игорь Ларионов высказался за отмену рукопожатий:
«Считаю, что этого вообще не должно быть, рукопожатия могут быть только после окончания серии плей-офф. Понятно, что после игры есть джентльменское поздравление, но это игра, эмоции. Я не сторонник того, чтобы игроки разговаривали между собой после матча. Это не футбол, а хоккей. Это битва на льду, борьба и эмоции с обеих сторон, выставленные напоказ, должны быть спрятаны внутри каждого игрока.
После игры за кулисами — нет проблем. Я всегда был против рукопожатий. Не знаю, как лига на это среагирует, но мое мнение: этого быть не должно», — сказал Ларионов.
Игры сейчас идут через день, нагрузка на игроков сильнее, чем раньше в том числе — эмоциональная. А рукопожатия из проявления уважения превратились скорее в обязательный пункт в регламенте, который надо выполнить.
Выступил за отмену рукопожатий в регулярном чемпионате и бывший игрок клубов НХЛ, а ныне хоккейный эксперт и президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин в шоу «Хороший хоккей»:
«Я считаю, что они абсолютно не нужны. Это к нам пришло еще со времен, когда была одна игра в неделю и это не было таким раздражающим фактором.
Сейчас, когда игры идут через день, когда накал борьбы очень высокий, борьба за плей-офф накаляется, я не вижу смысла абсолютно в послематчевых рукопожатиях. В лучшем случае клюшки на синей линии подняли, поблагодарили друг друга и ушли в раздевалку каждый со своей стороны.
Такие моменты [стычка Кульбакова c Мифтаховым] будут повторяться, это не последний», — отметил Николишин.
Практика рукопожатий только после серий плей-офф уже давно существует в НХЛ. После матчей регулярного чемпионата игроки без всяких рукопожатий уходят в раздевалки, а все общение между ними при необходимости происходит в подтрибунном помещении.
Еще один конфликт, связанный с рукопожатиями, происходит между игроками московского «Динамо» и «Спартака» — Максимом Комтуа и Иваном Морозовым. Канадец на протяжении всего сезона отказывается пожимать руку россиянину. Сам Комтуа объяснил, что эти разногласия тянутся еще с предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы, где Морозов совершил опасный силовой прием, за который не извинился. А теперь не отвечает на призывы решить конфликт дракой.
«Он с самого начала показал себя как грязный игрок, такие игроки не вызывают у меня никакого уважения, постоянно делает какие-то подсечки. Он не извиняется и не принимает вызова, чтобы выяснить, кто есть кто на площадке. Мы пять раз сыграли, я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку. Таких игроков я не уважаю», — сказал Комтуа в разговоре со Sport24.
На пресс-конференции после вчерагнего московского дерби, комментируя возникшие между Комтуа и Морозовым разногласия, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов также высказался за отмену рукопожатий:
«Мы все больше берем из НХЛ. Наверное, это правильно. Эти люди давно играют по тем правилам, по которым мы только сейчас начинаем играть. Наверное, надо брать быстрее. Не вижу в этом ничего плохого или хорошего. Если стычки есть, давайте отменим эти рукопожатия. Для игроков и тренеров в этом нет ничего плохого или хорошего. Это в советские времена выходили жать руки под песню “Звенит в ушах лихая музыка атаки”. Мы часто друг с другом играем, накал разный бывает. Если вы думаете, что нет никакого уважения к сопернику… Все ребята нормально общаются и понимают, что это игра, что у нее есть накал. Поэтому я думаю, что не стоит накалять ситуацию между Морозовым и Комтуа».
Кажется, игроки и тренеры готовы к революционному решению. Слово за лигой.
Надежда Тонконог