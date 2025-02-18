Революция в российском хоккее? В КХЛ могут отменить ритуал, которому десятки лет — он приводит к жестким конфликтам

«Мы все больше берем из НХЛ. Наверное, это правильно. Эти люди давно играют по тем правилам, по которым мы только сейчас начинаем играть. Наверное, надо брать быстрее. Не вижу в этом ничего плохого или хорошего. Если стычки есть, давайте отменим эти рукопожатия. Для игроков и тренеров в этом нет ничего плохого или хорошего. Это в советские времена выходили жать руки под песню “Звенит в ушах лихая музыка атаки”. Мы часто друг с другом играем, накал разный бывает. Если вы думаете, что нет никакого уважения к сопернику… Все ребята нормально общаются и понимают, что это игра, что у нее есть накал. Поэтому я думаю, что не стоит накалять ситуацию между Морозовым и Комтуа».