Выбежавший на лед арены «Локомотива» болельщик выплатит 500 тысяч рублей

Из материалов дела следует, что 24 апреля прошлого года в 19.46 мск в спорткомплексе «Арена 2000 Локомотив» при проведении матча между командами «Локомотив-Ярославль» и «Металлург-Магнитогорск» болельщик Евгений Баунов грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования, а именно перелез через ограждение и выбежал на ледовое поле. Матч пришлось приостановить.