Выбежавший на лед арены «Локомотива» болельщик выплатит 500 тысяч рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) через суд взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей, которые сам уплатил в виде штрафа из-за приостановки матча, следует из судебного решения Кировского районного суда Ярославля.
Из материалов дела следует, что 24 апреля прошлого года в 19.46 мск в спорткомплексе «Арена 2000 Локомотив» при проведении матча между командами «Локомотив-Ярославль» и «Металлург-Магнитогорск» болельщик Евгений Баунов грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования, а именно перелез через ограждение и выбежал на ледовое поле. Матч пришлось приостановить.
За этот проступок Баунов был оштрафован, также ему на год запретили посещать матчи.
Однако клуб подал иск в суд, заявив, что финансово пострадал из-за выходки болельщика.
«В результате совершенного Бауновым Е. А. административного правонарушения ХК “Локомотив” как соорганизатор “домашнего” матча… был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей за нарушение п. 4.15 Правил поведения в спортсооружении (приложение № 6 к техническому регламенту КХЛ). Данный штраф уплачен ХК “Локомотив”, — отмечается в судебном решении.
Клуб потребовал от болельщика возмещения суммы штрафа.
«Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования АО “Арена-2000” подлежат удовлетворению… Взыскать с Баунова Евгения Александровича в пользу акционерного общества “Арена-2000” возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей», — решил суд.