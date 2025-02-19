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«Это ужасно». Никита Дыняк — о четвёртом поражении «Ак Барса» подряд

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3), которое стало для казанского клуба четвёртым подряд.

Источник: Чемпионат.com

— Четвёртое поражение подряд, впервые в сезоне — это ужасно. Мы всё понимаем, осознаём ответственность перед нашими болельщиками. Мы показали не тот результат, который они ожидали.

— При этом у команды были моменты, в том числе у вашего звена.

— Это не важно. Моменты нужно реализовывать. Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд, — цитирует Дыняка сайт «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.

Нефтехимик
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4794 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Филипп Долганов
Тимур Билялов
1-й период
03:01
Владимир Брюквин
(Кирилл Петров, Владислав Леонтьев)
03:27
Жан-Себастьян Ди
05:31
Альберт Яруллин
06:29
Лука Профака
(Андрей Белозеров, Райли Барбер)
09:03
Владимир Брюквин
17:57
Ник Петан
(Кирилл Семенов)
17:57
Командный штраф
19:14
Никита Хоружев
2-й период
25:05
Никита Дыняк
(Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский)
27:55
Эрик О`Делл
38:20
Кирилл Петров
39:41
Никита Хоружев
(Жан-Себастьян Ди)
3-й период
40:00
Лука Профака
40:00
Алексей Пустозеров
40:04
Ник Петан
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Ак Барс
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