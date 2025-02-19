Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал причину проблем с дисциплиной у Кузнецова

— Никакой недооценки уровня КХЛ у Кузнецова уже нет. Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии и внутреннего состояния. Если этому незаурядному мастеру удастся избавиться от «тараканов» в своей голове, это будет огромным плюсом для него самого, СКА и всей лиги! — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».