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«Сделаем всё для развития хоккея». Р. Ротенберг получил благодарственную грамоту от Путина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от президента России Владимира Путина, которая была вручена в торжественной обстановке в Кремле.

Источник: Чемпионат.com

Благодарственная грамота вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

«Всегда приятно побывать в Кремле, тем более когда есть такой хороший повод. Получить благодарность от Президента России — невероятно почётно. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды, которая день за днём работает не только ради развития хоккея в стране, но и в целом для того, чтобы Россия становилась ещё более комфортной и гостеприимной. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашей работе. Его поддержка и искренняя заинтересованность в развитии спорта вдохновляют и мотивируют трудиться с удвоенной силой.

Мы видим, как важно продолжать двигаться вперёд, внедрять новые идеи и улучшать существующие проекты. У нас много планов, мы чётко понимаем, на какие направления необходимо обратить внимание. Сделаем всё для развития хоккея, повышения популярности и увеличения массовости любимого вида спорта», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

СКА