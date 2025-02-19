«Сделаем всё для развития хоккея». Р. Ротенберг получил благодарственную грамоту от Путина

«Всегда приятно побывать в Кремле, тем более когда есть такой хороший повод. Получить благодарность от Президента России — невероятно почётно. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды, которая день за днём работает не только ради развития хоккея в стране, но и в целом для того, чтобы Россия становилась ещё более комфортной и гостеприимной. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашей работе. Его поддержка и искренняя заинтересованность в развитии спорта вдохновляют и мотивируют трудиться с удвоенной силой.



Мы видим, как важно продолжать двигаться вперёд, внедрять новые идеи и улучшать существующие проекты. У нас много планов, мы чётко понимаем, на какие направления необходимо обратить внимание. Сделаем всё для развития хоккея, повышения популярности и увеличения массовости любимого вида спорта», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.