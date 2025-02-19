«Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Авангарда» забросили Иван Игумнов (3-я минута) и Джованни Фьорре (34). За «Металлург» отличился Никита Камалов (24).
«Авангард» (68 очков), одержавший пятую победу подряд, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (72) располагается на пятой позиции.
В следующем матче «Авангард» примет хабаровский «Амур» 22 февраля, а «Металлург» двумя днями позже дома сыграет с череповецкой «Северсталью».