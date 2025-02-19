Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» дома выиграл у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в среду в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Авангарда» забросили Иван Игумнов (3-я минута) и Джованни Фьорре (34). За «Металлург» отличился Никита Камалов (24).

«Авангард» (68 очков), одержавший пятую победу подряд, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (72) располагается на пятой позиции.

В следующем матче «Авангард» примет хабаровский «Амур» 22 февраля, а «Металлург» двумя днями позже дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Авангард
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Илья Набоков
1-й период
02:52
Иван Игумнов
(Семен Чистяков, Николай Прохоркин)
08:46
Александр Петунин
14:29
Дамир Шарипзянов
2-й период
23:03
Никита Камалов
(Люк Джонсон)
29:55
Егор Яковлев
32:24
Робин Пресс
33:24
Джованни Фьоре
(Райан Спунер, Константин Окулов)
39:19
Илья Каблуков
3-й период
42:54
Павел Леука
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь