«Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Омске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы в составе «Авангарда» забросили Иван Игумнов (3-я минута) и Джованни Фьорре (34). За «Металлург» отличился Никита Камалов (24).