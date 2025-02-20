Этот парень забил пять голов в одном матче! В составе аутсайдера «Сочи» он повторил рекорд Алексея Морозова

До матча в Москве с «Динамо» нападающий «Сочи» Даниил Сероух был малоизвестен широкой публике. Он проводит второй сезон в КХЛ, и до 19 февраля мало чем выделялся на фоне партнеров по команде. Да, нынешний сезон он проводит ярче предыдущего, но, например, Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Александр Хохлачев куда более известны.
Сероух до 26 лет играл в ВХЛ и приехал на просмотр в «Сочи» после сезона-2022/23 в «Молоте». Нельзя сказать, что в составе пермяков Сероух блистал, но обратил на себя внимание заместителя гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексея Бадюкова. Получив шанс в КХЛ, нападающий закрепился в составе сочинцев, а в нынешнем сезоне начал получать приличное игровое время — около 17 минут в среднем за матч. А игра с «Динамо» стала по-настоящему звездным часом Сероуха.
В состав сочинцев не попали Хафизов и Тянулин, но и без своих лидеров аутсайдеры Западной конференции мощно начали матч. В середине первого периода гости поймали динамовцев на контратаке, которую с передачи Амира Гараева завершил Сероух.
Усложнила задачу гостям травма вратаря Сергея Иванова, которого заменил Евгений Волохин. В начале второго периода хозяева сравняли счет, но уже через несколько смен Сероух снова поймал соперника на контратаке, убежав в отрыв и точно бросив в ближний угол ворот Максима Моторыгина.
Лакроссом в современном хоккее никого не удивишь, так что попытка Сероуха вряд ли стала бы откровением для Моторыгина. Шайба с крюка нападающего «Сочи» сошла, но он не растерялся и с неудобной поразил ворота, а Моторыгина после этого момента сменил Владислав Подъяпольский.
«Динамо», как и подобает фавориту, владело инициативой, но нелепые ошибки помешали бело-голубым победить. При игре в меньшинстве динамовцы пропустили еще одну контратаку, и Хохлачев наградил Сероухом пасом на четвертый гол.
Пять голов в одном матче в истории КХЛ забивал только нынешний президент лиги Алексей Морозов — в первом сезоне лиги, когда играл за «Ак Барс». Вряд ли главный тренер «Сочи» Сергей Зубов думал об этом, когда выпускал Сероуха в тот момент, когда «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока. Но повторение исторического достижения состоялось — Даниил закинул шайбу в пустые ворота. Вряд ли он когда-то повторит свой результат, но этот матч точно останется у него в памяти.
Артур Хайруллин