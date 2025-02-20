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Этот парень забил пять голов в одном матче! В составе аутсайдера «Сочи» он повторил рекорд Алексея Морозова

Результативность Даниила Сероуха помогла южанам одержать третью победу подряд.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

До матча в Москве с «Динамо» нападающий «Сочи» Даниил Сероух был малоизвестен широкой публике. Он проводит второй сезон в КХЛ, и до 19 февраля мало чем выделялся на фоне партнеров по команде. Да, нынешний сезон он проводит ярче предыдущего, но, например, Тимур Хафизов, Артур Тянулин, Александр Хохлачев куда более известны.

Сероух до 26 лет играл в ВХЛ и приехал на просмотр в «Сочи» после сезона-2022/23 в «Молоте». Нельзя сказать, что в составе пермяков Сероух блистал, но обратил на себя внимание заместителя гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексея Бадюкова. Получив шанс в КХЛ, нападающий закрепился в составе сочинцев, а в нынешнем сезоне начал получать приличное игровое время — около 17 минут в среднем за матч. А игра с «Динамо» стала по-настоящему звездным часом Сероуха.

В состав сочинцев не попали Хафизов и Тянулин, но и без своих лидеров аутсайдеры Западной конференции мощно начали матч. В середине первого периода гости поймали динамовцев на контратаке, которую с передачи Амира Гараева завершил Сероух.

Усложнила задачу гостям травма вратаря Сергея Иванова, которого заменил Евгений Волохин. В начале второго периода хозяева сравняли счет, но уже через несколько смен Сероух снова поймал соперника на контратаке, убежав в отрыв и точно бросив в ближний угол ворот Максима Моторыгина.

Лакроссом в современном хоккее никого не удивишь, так что попытка Сероуха вряд ли стала бы откровением для Моторыгина. Шайба с крюка нападающего «Сочи» сошла, но он не растерялся и с неудобной поразил ворота, а Моторыгина после этого момента сменил Владислав Подъяпольский.

«Динамо», как и подобает фавориту, владело инициативой, но нелепые ошибки помешали бело-голубым победить. При игре в меньшинстве динамовцы пропустили еще одну контратаку, и Хохлачев наградил Сероухом пасом на четвертый гол.

Пять голов в одном матче в истории КХЛ забивал только нынешний президент лиги Алексей Морозов — в первом сезоне лиги, когда играл за «Ак Барс». Вряд ли главный тренер «Сочи» Сергей Зубов думал об этом, когда выпускал Сероуха в тот момент, когда «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока. Но повторение исторического достижения состоялось — Даниил закинул шайбу в пустые ворота. Вряд ли он когда-то повторит свой результат, но этот матч точно останется у него в памяти.

Артур Хайруллин

Динамо М
3:5
0:1, 2:2, 1:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6703 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Сергей Зубов
Вратари
Максим Моторыгин
(Владислав Подъяпольский, Владислав Подъяпольский)
Сергей Иванов
(Евгений Волохин)
1-й период
09:17
Даниил Сероух
(Василий Мачулин, Амир Гараев)
2-й период
22:06
Кирилл Адамчук
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
25:48
Даниил Сероух
(Амир Гараев)
26:21
Уильям Биттен
29:54
Артем Чернов
35:11
Даниил Сероух
(Артем Волков, Амир Гараев)
39:27
Антон Слепышев
(Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук)
3-й период
40:00
Максим Комтуа
40:00
Максим Комтуа
44:28
Даниил Пыленков
(Максим Комтуа)
45:05
Максим Комтуа
45:05
Андрей Никонов
45:44
Джесси Грэм
51:07
Кирилл Готовец
51:46
Даниил Сероух
(Александр Яремчук, Александр Хохлачев)
53:22
Александр Яремчук
57:29
Даниил Сероух
(Амир Гараев, Василий Мачулин)
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Динамо М
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