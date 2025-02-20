Этот парень забил пять голов в одном матче! В составе аутсайдера «Сочи» он повторил рекорд Алексея Морозова

Сероух до 26 лет играл в ВХЛ и приехал на просмотр в «Сочи» после сезона-2022/23 в «Молоте». Нельзя сказать, что в составе пермяков Сероух блистал, но обратил на себя внимание заместителя гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексея Бадюкова. Получив шанс в КХЛ, нападающий закрепился в составе сочинцев, а в нынешнем сезоне начал получать приличное игровое время — около 17 минут в среднем за матч. А игра с «Динамо» стала по-настоящему звездным часом Сероуха.