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Квартальнов о победе над ЦСКА: хорошая игра, позволили сопернику немного

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги гостевого матча «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: НОК

Во втором матче выездной серии минчане обыграли московский ЦСКА со счетом 4:1. Автором дубля в составе «Динамо» стал Вадим Шипачев, по шайбе забросили Виталий Пинчук и Александр Волков.

«Хорошая игра и особенно хороший третий период. Не очень много позволяли сопернику. Единственный минус — это два бездарных большинства в заключительной трети, когда отдали инициативу, хотя нужно было дожимать. Не надо бояться ЦСКА. Да, это физически сильный и наглый соперник. Понимали, что они будут играть в тело, до конца. Но мы справлялись, — отметил Квартальнов. — Нам надо выйти в плей-офф и искать свою игру. Непростой выезд, впереди еще два матча в Москве. Большой плюс, что будем в этом регионе, не надо никуда лететь и долго ехать».

Следующий поединок хоккеисты «Динамо» проведут 21 февраля против московских одноклубников. Встреча на «ВТБ Арене» стартует в 19.30.

ЦСКА
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7702 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(Павел Хомченко)
Василий Демченко
1-й период
04:12
Егор Бориков
06:26
Виталий Пинчук
(Крис Тирни, Джош Брук)
06:26
Командный штраф
2-й период
23:17
Александр Волков
(Виталий Пинчук)
25:53
Брэйди Лайл
33:02
Владислав Провольнев
(Иван Дроздов, Максим Соркин)
33:31
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз)
3-й период
42:37
Никита Нестеров
46:23
Кристиан Ярош
59:36
Вадим Шипачев
(Крис Тирни, Джош Брук)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь