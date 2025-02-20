Квартальнов о победе над ЦСКА: хорошая игра, позволили сопернику немного

«Хорошая игра и особенно хороший третий период. Не очень много позволяли сопернику. Единственный минус — это два бездарных большинства в заключительной трети, когда отдали инициативу, хотя нужно было дожимать. Не надо бояться ЦСКА. Да, это физически сильный и наглый соперник. Понимали, что они будут играть в тело, до конца. Но мы справлялись, — отметил Квартальнов. — Нам надо выйти в плей-офф и искать свою игру. Непростой выезд, впереди еще два матча в Москве. Большой плюс, что будем в этом регионе, не надо никуда лететь и долго ехать».