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Разгромом со счетом 2:6 обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Казахстанский «Барыс» уступил череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 2:6.

В составе гостей отличились Руслан Абросимов (11-я минута), Николай Буренов (24-я), Алексей Кручинин (31-я), Михаил Ильин (35-я), Кирилл Пилпенко (38-я) и Андрей Чуркин (46-я). У хозяев льда шайбы забросили Роман Старченко (34-я) и Семен Симонов (53-я).

«Северсталь», набрав 71 балл, идет четвертой в таблице Западной конференции, а «Барыс» с 29 очками находится на последнем, 12-м месте в таблице «Востока», потеряв шансы на выход в плей-офф.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с владивостокским «Адмиралом» 22 февраля.

Барыс
2:6
0:1, 1:4, 1:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Шутов
Александр Самойлов
1-й период
02:31
Динмухамед Кайыржан
09:15
Семен Симонов
10:14
Руслан Абросимов
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
19:10
Кирилл Пилипенко
2-й период
23:20
Николай Буренов
(Алексей Кручинин, Николай Чебыкин)
30:16
Алексей Кручинин
(Николай Чебыкин, Егор Смирнов)
33:50
Роман Старченко
(Николай Шульга, Кирилл Панюков)
34:14
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Николай Буренов)
37:34
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
3-й период
43:57
Руслан Абросимов
45:33
Андрей Чуркин
(Янни Калдис)
49:18
Кирилл Пилипенко
52:15
Семен Симонов
(Николай Шульга, Динмухамед Кайыржан)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь