Разгромом со счетом 2:6 обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 2:6.
В составе гостей отличились Руслан Абросимов (11-я минута), Николай Буренов (24-я), Алексей Кручинин (31-я), Михаил Ильин (35-я), Кирилл Пилпенко (38-я) и Андрей Чуркин (46-я). У хозяев льда шайбы забросили Роман Старченко (34-я) и Семен Симонов (53-я).
«Северсталь», набрав 71 балл, идет четвертой в таблице Западной конференции, а «Барыс» с 29 очками находится на последнем, 12-м месте в таблице «Востока», потеряв шансы на выход в плей-офф.
Следующую игру астанчане проведут на своем льду с владивостокским «Адмиралом» 22 февраля.