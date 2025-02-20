«Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» переиграл дома новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вернул себе вторую строчку в таблице Западной конференции.
Встреча прошла в Москве в «Мегаспорте» в четверг и завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили капитан команды Дмитрий Вишневский (14-я минута), Михаил Мальцев (20), Ансель Галимов (30), Адам Ружичка (33), Андрей Локтионов (56) и Прохор Корбит (59). У гостей отличились Валентин Пьянов (18) и Тэйлор Бек (44).
Вишневский отметился заброшенной шайбой свое возвращение на лед после болезни, он не играл с 6 февраля. Также на его счету голевая передача. Ружичка забросил 25-ю шайбу в своем дебютном сезоне в КХЛ, на его счету теперь 42 балла (25 шайб + 17 передач). Корбит забил свой первый гол в КХЛ за «Спартак».
У «Сибири» 600-й матч в КХЛ провел защитник Егор Мартынов.
«Спартак» одержал третью победу подряд, набрал 74 очка и обошел на один балл московское «Динамо», сместив «бело-голубых» на третью строчку в таблице Западной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд и идет на седьмом месте в Восточной конференции (58 очков).