«Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции КХЛ

Вишневский отметился заброшенной шайбой свое возвращение на лед после болезни, он не играл с 6 февраля. Также на его счету голевая передача. Ружичка забросил 25-ю шайбу в своем дебютном сезоне в КХЛ, на его счету теперь 42 балла (25 шайб + 17 передач). Корбит забил свой первый гол в КХЛ за «Спартак».