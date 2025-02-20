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«Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции КХЛ

«Спартак» победил «Сибирь» и вернулся на второе место в Западной конференции КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» переиграл дома новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вернул себе вторую строчку в таблице Западной конференции.

Встреча прошла в Москве в «Мегаспорте» в четверг и завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили капитан команды Дмитрий Вишневский (14-я минута), Михаил Мальцев (20), Ансель Галимов (30), Адам Ружичка (33), Андрей Локтионов (56) и Прохор Корбит (59). У гостей отличились Валентин Пьянов (18) и Тэйлор Бек (44).

Вишневский отметился заброшенной шайбой свое возвращение на лед после болезни, он не играл с 6 февраля. Также на его счету голевая передача. Ружичка забросил 25-ю шайбу в своем дебютном сезоне в КХЛ, на его счету теперь 42 балла (25 шайб + 17 передач). Корбит забил свой первый гол в КХЛ за «Спартак».

У «Сибири» 600-й матч в КХЛ провел защитник Егор Мартынов.

«Спартак» одержал третью победу подряд, набрал 74 очка и обошел на один балл московское «Динамо», сместив «бело-голубых» на третью строчку в таблице Западной конференции. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд и идет на седьмом месте в Восточной конференции (58 очков).

Спартак
6:2
2:1, 2:0, 2:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Артем Загидулин
Антон Красоткин
(Денис Костин)
1-й период
09:09
Прохор Корбит
11:57
Егор Аланов
13:01
Дмитрий Вишневский
(Николай Голдобин)
16:01
Павел Порядин
17:13
Валентин Пьянов
(Энди Андреофф, Тэйлор Бек)
18:20
Роман Рукавишников
19:17
Михаил Мальцев
(Александр Пашин, Адам Ружичка)
2-й период
22:38
Андрей Миронов
22:38
Георгий Белоусов
29:29
Ансель Галимов
32:50
Адам Ружичка
(Егор Филин, Даниил Орлов)
34:21
Михаил Мальцев
34:21
Энди Андреофф
38:08
Егор Зайцев
3-й период
43:56
Тэйлор Бек
(Энди Андреофф, Брендан Лайпсик)
55:29
Тревор Мерфи
55:35
Андрей Локтионов
(Дмитрий Вишневский, Николай Голдобин)
55:48
Сергей Широков
59:00
Прохор Корбит
(Сергей Лукьянцев, Никита Ефремов)
Статистика
10
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь