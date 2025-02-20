«Спартак» разобрался с «Сибирью», «Автомобилист» рвётся в лидеры Востока. Итоги дня КХЛ

На 24-й минуте Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 34-й минуте Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 35-й минуте Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 38-й минуте Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.