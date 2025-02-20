«Спартак» разобрался с «Сибирью», «Автомобилист» рвётся в лидеры Востока. Итоги дня КХЛ

20 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.
Дубль Шарова помог «Автомобилисту» дома победить «Амур»
В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На седьмой минуте первого периода Ник Меркли открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Александр Щемеров с передач Ефима Гуркина и Олега Ли восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких вывел гостей вперёд.
На 29-й минуте Даниил Валитов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт 2:2. На 32-й минуте Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.
На 46-й минуте Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты сделал счёт 4:2, оформив дубль. На 50-й минуте Сергей Лапин с передач Ефима Гуркина и Александра Щемерова сократил отставание «Амура» до минимума. На 58-й минуте Степан Хрипунов установил окончательный счёт во встрече.
На 26-й минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и канадский форвард «Амура» Девин Броссо устроили драку. Отметим, что после драки с Броссо Трямкин попытался подраться с другим игроком хабаровского клуба.
«Северсталь» в гостях крупно победила «Барыс» со счётом 6:2
В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
На 11-й минуте Руслан Абросимов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко открыл счёт.
На 24-й минуте Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 34-й минуте Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 35-й минуте Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 38-й минуте Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.
На 46-й минуте Андрей Чуркин с передачи Янни Калдиса забросил шестую шайбу гостей в игре. На 53-й минуте Семён Симонов сделал счёт 2:6.
«Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»
В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На пятой минуте Илья Николаев с передач Егора Сурина и Даниила Бута открыл счёт во встрече. На девятой минуте Максим Шалунов с передач Богдана Киселевича и Дениса Алексеева удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте Колин Кэмпбелл с передачи Яна Дрозга забросил первую шайбу гостей в матче.
На пятой минуте третьего периода Степан Никулин сделал счёт 3:1 в пользу «Локомотива». В конце встречи Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев.
«Спартак» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сибирь»
В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
На 14-й минуте Дмитрий Вишневский с передачи Николая Голдобина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте Валентин Пьянов с передач Энди Андреоффа и Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На последней минуте первого периода Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички вновь вывел хозяев вперёд.
На 30-й минуте Ансель Галимов сделал счёт 3:1. На 33-й минуте Адам Ружичка с передач Егора Филина и Даниила Орлова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в игре.
На 44-й минуте Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Брендана Лайпсика сделал счёт 4:2. На 56-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу хозяев во встрече. За минуту до конца Прохор Корбит установил окончательный счёт во встрече.
Денис Лутченко